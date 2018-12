Green&More predstavio kvalitetu bez kompromisa u zagrebačkoj Makronovi

Iz Green and more proizvođačke tvrtke specijalizirane hrane i dodataka prehrani, dolazi nam potpuno nova i proširena linija proizvoda čija je beskompromisna kvaliteta potkrepljenja prestižnim internacionalnim certifikatima koji su predstavljeni u prostorijama Biovege kao domaćina ovog događaja.

Tvrtka Green and more, hrvatski proizvođač već poznatog ekoproizvoda Liquid Sun dodatka prehrani od mlade zelene pšenice, u zagrebačkoj je Makronovi, domaćina tvrtke Biovega, predstavila novu liniju proizvoda: Green&More RAW aktiviranih kolačića, koji su i nosioci prestižnih certifikata kao oznaka dodane vrijednosti i kvalitete. Ujedno je obilježena i deseta obljetnica njihovog ekodjelovanja na hrvatskom tržištu. Organiziran je i panel na temu predstavljanja osnovne premise tvrtke - kvaliteta bez kompromisa na kojem su sudjelovale Ivana Stavljenić iz tvrtke Green and more, Jadranka Boban Pejić iz Biovege, Ana Marušić Lisac iz Biotechnicona.

Osnovna premisa - kvaliteta bez kompromisa

Ovoj je tvrci osnovni standard i premisa kvaliteta bez kompromisa, pa je tako i prepoznata po iznimnom dodatku prehrani Liquid Sun od mlade zelene pšenice, ručno rezane i brane na obroncima iz Gorske Hrvatske. Ovaj proizvod snažnih nutritivnih vrijednosti definiran je kao eko od samog početka, a od ove godine je skupa sa svim ostalim proizvodima ove tvrtke, nosioc prestižnih certifikata: Gluten free, Vegan, Halal, dok je Kosher u procesu uvođenja.

Green&More RAW aktivirani kolačići u tri iznimna okusa

Prisutnima je predstavljena nova linija Green&More RAW aktiviranih kolačića. Kao i svi ostali proizvodi iz ove tvrtke, prerađuju se po metodologiji obrade sirove hrane, na temp. do 40C kako bi se očuvala nutritivna vrijednost sirovina, najbliže onima u prirodnom stanju. Ovi kolačići nose naziv i aktivirani. Naime aktivacijom sadržanih orašida oni postaju bioiskoristivijim jer je iz njih, tradicijskom metodom kojom su se služili stari Aboridžini, uklonjena fitična kiselina. Time se bolje apsorbiraju i postaju prava riznica kvalitetnih nutrijenata. Dostupni su u 3 okusa pomno izbalansiranih mješavina organskog voća, oraščića i začina. Bogat su izvor proteina i enzima, minerala i vitamina. Bez šećera, glutena, organski, bez aditiva i pesticida.

Organiziran je i panel na temu predstavljanja osnovne premise tvrtke - kvaliteta bez kompromisa, na kojem su sudjelovale Ivana Stavljenić iz tvrtke Green and more, Jadranka Boban Pejić iz Biovege te Ana Marušić Lisac iz Biotechnicona. Prisutni su imali priliku upoznati se sa svim vrijednostima i ideologijom kvalitete bez kompromisa ove hrvatske proizvođačke tvrtke, kao i kroz interesantan animirani film u kome su glavni akteri, ujedno i likovi s ambalaže, prezentirali dodane vrijednosti i snagu proizvoda okrunjenih certifikatima.

„Ova godina je za naše poslovanje iznimna: uz desetogodišnjicu naše zelene proizvođačke priče predstavljamo nove linije proizvoda koji su nosioci vrijednih internacionalnih certifikata kvalitete, ostvarili smo poticaje iz EU fondova, nove izvoze i sve to uz preseljenje u novi proizvodni pogon. Od samog početka poslovanja smo definirani kao eko proizvođač koji stremi samo najvišim standardima. To je prema našim načelima jedino ispravno i održivo što provodimo kroz sve faze, od ideje, preko razvoja do finalnog proizvoda, uključujući i dizajn kao krunu identiteta proizvoda", izjavila je Ivana Stavljenić, direktorica i suosnivačica tvrtke Green and more.

„Naša je težnja ponuditi što više hrvatskih ekoproizvoda u bio&bio trgovinama jer vjerujemo da razvojnim partnerstvima osnažujemo lokalno tržište, a kupcima dajemo dodatnu vrijednost te doprinosimo razvoju ove poslovne niše. Stoga su nam iznimno važni partneri poput tvrtke Green&More, koji su spremni ponuditi premium proizvod s visokim kriterijima kvalitete, ali donose i inovacije koje naše tržište ekoproizvoda treba. Ponosni smo da jer u Hrvatskoj imamo ovakve priče lokalnog podrijetla, a internacionalne snage i vrijednosti", izjavila je Jadranka Boban Pejić, direktorica Biovege.

„Certifikacija proizvoda je dobrovoljna aktivnost kojom se naglašavaju specifične karakteristike proizvoda, a čine razliku između sličnih proizvoda na tržištu. Komunikacijom tih prednosti se poboljšava ugled i položaj proizvoda. To je kao dodanu vrijednost prepoznala tvrtka Green&More sa svojim linijama proizvoda, koji su ujedno i jedini u Hrvatskoj s toliko certificiranih licenci na jednom proizvodu, odnosno kroz cijeli portfelj", istaknula je Ana Marušić Lisac, direktorica Biotechnicona.

Novosti u proizvodnji

Osim u slatkoj varijanti, u prvom kvartalu 2019.god je u planu linija slanih krekera, granola, kao i polugotovi smoothie pripravci, a planira se i širenje na nova izvozna tržišta.

Green&More proizvode osim u Hrvatskoj, na policama bio&bio i ostalih specijaliziranih trgovina, možemo vidjeti i u Njemačkoj, Bugarskoj, Makedoniji, a uskoro i Velikoj Britaniji te Katru.

www.greenandmore.hr

www.greenandmore.eu

www.liquidsun.com.hr