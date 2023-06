Gran Bolero ponovno u ZKM-u

Nakon izrazito uspješnih premijernih izvedbi u obje države, šest zagrebačkih i šest ljubljanskih plesača prije ljeta izvest će još jednom predstavu koja je zapanjila publiku.

Nadahnut Ravelovom kompozicijom Bolero, Jesús Rubio Gamo kroz ponavljanje pokreta i istraživanje sitnih varijacija i detalja stvorio nove ritmičke obrasce koji propituju odnose. Nakon što je 2019. godine zapeo u i u životu i kreativno, spasila ga je upravo ova skladba, temeljena na ponavljanju i petlji. Petlja ima ciklički, u konačnici spiralni učinak. Ponavlja se do eskalacije. Ne čudi što je ponavljanje kao petlja ili eskalacija, s glazbom u koreografiji, u pokretu i konačno glasu našla svoje utjelovljenje upravo u cikličkom, spiralnom prikazu, isprva u plesnom duetu Bolero (2015.), a zatim i u duetu plesnih skupina Gran Bolero (2018.). Gran Bolero je orkestriranje, instrumentaliziranje skupina, odnosa, odnosa između skupina i unutar skupina, kroz ponavljanje u petlji ili eskalaciji, kako bi iz toga iznikla zajednica - tkivo koje ju veže, ograničava, njegov višak - kako bi nastala upravo napetost onoga poticaja, upornosti, onog iscrpljujućeg što se nikad ne iscrpi.

Gran Bolero izvode ZPA (Luna Lilek, Nika Lilek, Silvija Musić, Endi Schrötter, Linda Tarnovski, Karlo Topolovec) i EKG (Nuria Capella Florensa, Mattia Cason, Tina Habun, Davide Lafabiana, Tamás Tuza, Carolina Alessandra Valentini).

Jesús Rubio Gamo (1982.) samostalni je plesni umjetnik i koreograf sa sjedištem u Madridu. Nakon studija baleta, suvremenog plesa, drame i književnosti, Jesús je dobio stipendiju MAE-AECI za studij plesa u inozemstvu. Otišao je u London, gdje je s odličnim uspjehom magistrirao iz koreografije na Londonskoj školi suvremenog plesa (London Contemporary Dance School). Svoj rad predstavio je na festivalima poput Chantiers d'Europe (Théâtre de la Ville-Paris), Dancenet Sweden, The Greenwich and Docklands International Festival (London), FAEL (Lima), Les Plateaux (La Briquetterie-Paris), Birmingham International Dance Festival, ARC for Dance (Atena), International Theatre Amsterdam i Hay Festival. Dvije godine zaredom (2017. i 2018.) platforma Aerowaves uvrstila je Jesúsa kao jednog od 20 najrelevantnijih mladih koreografa u Europi. 2020. dobio je nagradu OJO CRÍTICO Španjolskog nacionalnog radija za plesnu izvedbu.