Gorillaz prvi headliner za 20 godina INmusic festivala

Kreirani od strane glazbenika Damona Albarna i ilustratora Jamieja Hewletta, Gorillaz čine pjevač 2D, basist Murdoc Niccals, bubnjar Russel Hobbs i japanska gitaristica Noodle. Ovaj virtualni bend, višestruki dobitnik BRIT i Grammy nagrada, nastao je nizom slučajnosti, susreta i čiste sreće, eksplodiravši u pred-digitalnom svijetu svojom živopisnom pričom i revolucionarnim virtualnim pristupom glazbi. Smješteni u svom fiktivnom studiju Kong Studios, Gorillaz su se posvetili glazbenim inovacijama i impresivnom listom suradnika koja u jednakoj mjeri uključuje glazbene legende i nadolazeće zvijezde - od Eltona Johna do Little Simz, od MF Dooma do Jean-Michel Jarrea, od Grace Jones do slowthaia, od Kali Uchis do Sidiki Diabaté, i mnogih drugih.

Kroz osam studijskih albuma, od debitantskog 'Gorillaz' (2001), kultnih 'Demon Days' (2005), 'Plastic Beach' (2010), te 'The Fall' (2011), 'Humanz' (2017), 'The Now Now' (2018), 'Song Machine: Season One - Strange Timez' (2020) i 'Cracker Island' (2023), Gorillaz su postali globalni fenomen, održali turneje diljem svijeta - od San Diega do Sirije, od Montevidea do Manchestera te osvajali nebrojene nagrade, uključujući i prestižnu Jim Henson Creativity Honor. Njihova nedavna serija koncerata u Londonu povodom proslave 25 godina postojanja benda oduševila je i kritiku i publiku. The Guardian navodi: 'Animirani bend Damona Albarna i Jamieja Hewletta i dalje je fascinantan i relevantan', dok je Evening Standard dodaje: 'Albarn i Hewlett i dalje su miljama ispred svih', a The Observer zaključuje: 'Gorillaz oduševljavaju raskošnim vizualima i glazbom bez granica.'

S nestrpljenjem iščekivano deveto studijsko izdanje legendarnih Gorillaz 'The Mountain' stiže u ožujku 2026. godine, a u lipnju 2026. Gorillaz će svoj audiovizualni spektakl donijeti na INmusic festival #18, obećavajući jedan od najupečatljivijih nastupa na velikoj proslavi 20 godina od osnutka INmusic festivala. INmusic festival #18 održat će se zagrebačkom Jarunu od 22. do 24. lipnja 2026. godine. Trodnevne festivalske ulaznice za ovo posebno izdanje povodom 20 godina INmusic festivala dostupne su putem službenog webshopa festivala za samo 119 EUR (+ troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije).