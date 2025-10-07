Stanley Jordan stiže u Hrvatsku

Klub Regenerator s ponosom najavljuje koncert Stanleyja Jordana, jednog od najinovativnijih gitarista današnjice, nevjerojatnog virtuoza četiri puta nominiranog za nagradu Grammy, uvrštenog u vrh liste najutjecajnijih gitarista svijeta. Stanley Jordan će nastupiti u zabočkom klubu Regenerator u ponedjeljak 17. studenog, a ulaznice se mogu kupiti već sada u pretprodaji putem Core Event sistema.

Stanley Jordan je svjetsku slavu stekao 1985. godine debitantskim albumom Magic Touch (Blue Note Records), koji je nevjerojatnih 51 tjedan bio broj jedan na Billboard jazz ljestvici i dosegnuo zlatnu nakladu. Njegove obrade klasika poput Jacksonove "The Lady in My Life" i Beatlesove "Eleanor Rigby" ušle su u povijest jazza. Ono što ga je učinilo jedinstvenim jest njegova revolucionarna dvostruka tapping tehnika - sviranje gitare tako da prstima obje ruke na vratu instrumenta istovremeno izvodi melodiju i harmoniju. Jordanova spretnost je takva da baš poput pijanista, može artikulirati melodije i akorde istovremeno s obje ruke. Fenomenalan talent koji više nego zaslužuje svoje mjesto među najboljim svjetskim jazz gitaristima.

U prosincu 2021. časopis Guitar World svrstao je Stanleyja Jordana na 5. mjesto liste 40 najutjecajnijih gitarista od 1980. godine, ponajviše zahvaljujući njegovoj revolucionarnoj "touch tapping" tehnici.

Stanley Jordan je kroz desetljeća stvarao fuziju jazza, bluesa, rocka i klasične glazbe, a u svojim nastupima često iznenađuje publiku interpretacijama velikih skladbi poput legendarne obrade "Stairway to Heaven", gdje u jednom trenutku svira na dvije gitare.

Jordan je nastupao u više od 60 zemalja na šest kontinenata i na prestižnim festivalima poput Montreux Jazz Festivala, Kool Jazz Festivala i Concord Jazz Festivala. Tijekom karijere surađivao je s nizom legendi, uključujući Quincyja Jonesa, Dizzya Gillespieja, Stanleyja Clarkea, Kennyja Rogersa (Morning Desire, #1 country hit 1986.), Art Blakeyja i Les Paula, s kojim je bio čest gost u njujorškom Iridiumu.

Na albumu Friends (2011), nominiranom za NAACP Image Award, ugostio je vrhunske glazbenike poput Christiana McBridea, Mikea Sterna i Regine Carter, potvrđujući svoj status glazbenika bez granica. Osim nastupa, Stanley Jordan aktivno promiče glazbenu terapiju i njezinu primjenu u liječenju i obrazovanju. Kao predavač i umjetnik-ambasador Američke asocijacije za glazbenu terapiju, drži radionice i masterclassove diljem svijeta.

"His innovative technique has forever altered the landscape of modern guitar playing." - Guitar World

"Stanley Jordan is one of the most gifted guitarists on the planet." - Los Angeles Times

"A phenomenal talent who more than earns his place among the world's best jazz guitarists." - The Guardian

Ulaznice za koncert mogu se kupiti u pretprodaji po cijeni od 15 eura, putem Core Events sistema, a na dan koncerta će cijena biti 20 eura. Vrata se otvaraju u 20:30, a koncert počinje u 21:00.