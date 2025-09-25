Globalni pokret za napuštene pse – Remember Me Thursday

Svakog posljednjeg četvrtka u rujnu, diljem svijeta obilježava se Remember Me Thursday®, međunarodna inicijativa koju je 2013. godine pokrenuo američki Helen Woodward Animal Centar kako bi upozorio na milijune napuštenih životinja koje čekaju svoje domove.

Inicijativa okuplja ljude i organizacije iz više od 140 zemalja diljem svijeta, uključujući hrvatsku Udrugu Indigo koja već 13 godina svakodnevno skrbi o psima koji su neopravdano okarakterizirani kao problematični te se teško udomljavaju. Sa svojim četveronožnim štićenicima, Indigovi volonteri prolaze kroz procese rehabilitacije i resocijalizacije, uče ih iznova vjerovati ljudima te im pronalaze odgovorne vlasnike. Ipak, dogodi se da i uz sav trud, neki psi nikad ne osjete toplinu vlastitog doma te cijeli svoj život provedu u skrbi Indiga. Upravo oni zauzimaju posebno mjesto u srcima volontera.

"Na ovaj dan želimo da svi zastanemo na trenutak i prisjetimo se pasa koji su cijeli svoj život proveli čekajući. Nazivamo ih najboljim prijateljima, no upravo ih ljudska neodgovornost prečesto ostavlja bez doma. Dugujemo im da se njihov glas čuje i da učinimo sve što možemo da takvih slučajeva ima što manje.", poručuju iz Udruge Indigo.

Statistike pokazuju da se u Hrvatskoj svake godine napusti tisuće pasa, dok kapaciteti skloništa i udruga već dugo prelaze svoje granice. U takvim okolnostima, bez sustavne podrške, mnogi psi jednostavno ne dočekaju priliku za novi život.

Indigo, kroz svoje djelovanje i suradnju s Helen Woodward Animal Centrom, nastoji osvijestiti građane o važnosti odgovornog vlasništva: što znači pružiti psu sigurnost, brigu i dom za cijeli život, te kako savladati sve izazove koji se pojave putem. Jednako tako, iz udruge podsjećaju da svatko može pomoći: usvajanjem, volontiranjem, donacijom i širenjem poruke o odgovornoj skrbi za životinje.

Ovaj Remember Me Thursday® neka bude podsjetnik da je svaka životinja jedinstvena i vrijedna ljubavi. Za one koji još uvijek čekaju, ali i za one koji nikad nisu osjetili toplinu vlastitog doma - danas palimo svijeću.

Upoznajte pse koji i dalje čekaju svoj dom i saznajte kako im možete pomoći na Facebook stranici Udruge Indigo.