Treba potpuno zabraniti petarde i rakete

Neposredno prije kraja godine predsjednik Njemačke liječničke komore Klaus Reinhardt se oštro založio za zabranu privatnih vatrometa. „Nitko nema ništa protiv organiziranih vatrometa na središnjim trgovima, ali divlja pucnjava mora biti zabranjena", rekao je Reinhardt za Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

„Ministri unutarnjih poslova savezne vlade i pokrajina moraju konačno djelovati i zaštititi stanovništvo od opasnosti pucnjave." To, kako je naglasio, „nema veze s kulturom zabrana", nego pokazuje „zrelost društva koje je svjesno da treba odustati od nečega opasnog".

Nekontrolirana pucnjava uvijek iznova dovodi do teških ozljeda, upozorio je Reinhardt. Svake godine brojni ljudi se ozlijede u eksplozijama pirotehničkih sredstava. Djeca i mladi često pate od oštećenja sluha uzrokovanih eksplozijama. Uz to dolazi do ozljeda oka i opeklina. „To puni hitne prijeme u klinikama i košta zakonsko zdravstveno osiguranje milijune."

Pirotehnika i kao oružje

Osim toga, u prošlosti se više puta događalo da se petarde koriste kao oružje protiv policije, vatrogasaca i spasilačkih službi. Mnogi ljudi također se boje pucnjave, ona šteti klimi i stvara goleme količine otpada.

S obzirom na brojne ratne izbjeglice u Njemačkoj, primjerice iz Ukrajine ili Sirije, Reinhardt je ocijenio kao „potpuno neprimjereno" dočekivati Novu godinu raketama. „Mnogi od njih u domovini su doživjeli bombe i granate. Zato pucnjava za Novu godinu kod njih nerijetko izaziva čak i strah od smrti."

Redovito ima i mrtvih i povrijeđenih

Samo prilikom dočeka ove, 2025. godine je diljem Njemačke bilo 5 smrtnih slučajeva od pirotehnike u privatnoj režiji, a preko stotinu ih je povrijeđeno. Uzrok nesreće je najčešće nestručno rukovanje, ali i ilegalna pirotehnika nabavljena u susjednim državama sa nabojem i eksplozivom daleko iznad svake mjere razuma.

S druge strane, izgleda kako Nijemci jednostavno ne mogu bez "svog" vatrometa dočekati novu godinu: prošle godine su za pirotehniku potrošili oko 180 milijuna eura. Zapravo je prodaja pirotehnike u Njemačkoj zabranjena: čak i za kupnju "bengalki" koje inače služe za pomoć u slučaju nesreće na moru je u načelu potrebno predočiti dokaz o vlasništvu brodice. No izuzetak od te zabrane traje sam par dana uoči Nove godine kad se onda i potroše svi ti silni milijuni eura. Sve je i više gradova i općina koje zabranjuju pirotehniku i za Novu godinu u svojim središtima i tamo gdje se okuplja mnoštvo građana, ali usprkos svim zabranama petardi i raketa - i dalje ima.