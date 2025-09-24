Što smo naučili na 5. REAL DOG konferenciji

Real Dog konferencija u organizaciji Udruge Indigo, koja se proteklog vikenda po peti put održala na jezeru Rakitje, još je jednom potvrdila da je jedinstvena u ovom dijelu Europe. Niti jedno drugo događanje u Hrvatskoj, ali i šire, ne okuplja toliko stručnjaka iz različitih područja, od veterinara i trenera do psihologa i bioterapeuta, niti nudi toliko praktičnih znanja o odnosu čovjeka i psa na jednom mjestu.

Ove je godine, uz temu povezanosti psa i čovjeka, otvoreno još jedno važno pitanje: održivo financiranje udruga. Indigo, udruga koja stoji iza organizacije konferencije, krajem prošle godine suočila se s gubitkom terena i pitanjem kako nastaviti svoj rad. Uz pomoć zajednice uspjeli su pronaći rješenje, a svoje su iskustvo odlučili podijeliti s kolegama. Tako je predkonferencijski dan, u suradnji s američkim Helen Woodward Animal Centrom, bio posvećen upravo održivosti i neovisnosti udruga, a na edukaciju pod vodstvom američkih kolega odazvale su se organizacije i skloništa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Glavni dio konferencije, održan 20. i 21. rujna, donio je bogat program predavanja i radionica, a među predavačima, posebno su se istaknuli inozemni gosti. Asen Arolski iz Bugarske, profesionalni trener predstavio je svoj okvir P.A.W.S. (Personality, Adaptability, Willingness, Sociability) kojim vlasnicima pomaže prepoznati osobnost i potrebe psa. Renate Lindner, akademska kinologinja, trenerica I uzgajivačica radnih pasa iz Mađarske, povela je publiku u svijet pseće emocionalne inteligencije. „Jeste li se ikada zapitali kako se vaše raspoloženje odražava na vašeg psa?" pitala je Renate, objašnjavajući kako psi zrcale ljudske emocije, od stresa i tjeskobe do smirenosti i samopouzdanja.

Velik interes izazvalo je i izlaganje domaćih stručnjaka. Dr. sc. Ivan Vicković, veterinar i vodič spasilačkih pasa, govorio je o sterilizaciji i kastraciji, jasno prikazavši prednosti i nedostatke različitih odluka te naglasivši koliko je važno donositi informirane odluke za svakog psa pojedinačno. Aktualnu temu Pravilnika o opasnim psima pojasnio je dr. vet. med. Mislav Kučenjak, veterinarski inspektor, razjasnivši definicije, pravila i zakonske regulative koje često zbunjuju vlasnike.

Konferencija nije prošla ni bez doze humora i propitivanja naših svakodnevnih navika. Jasenka Pavić, predsjednica Udruge Indigo, u svom predavanju „Od psa do modnog dodatka" upitala je publiku: „Imate psa koji nosi dizajnersku odjeću, uživa u sladoledu od bademovog mlijeka i ima više pratitelja na Instagramu nego vi? Divno! Ali jeste li sigurni da i vaš pas tako misli?" Njena poruka bila je jasna - sreća psa ne nalazi se u onome što mi doživljavamo kao luksuz, već u zadovoljenju njegovih stvarnih potreba.

Poseban doprinos dale su i Monika Mihajlović Rotim, glumica, vlasnica salona „Megi" i volonterka, koja je govorila o važnosti grooming tretmana, Iva Sović, psihologinja, koja je približila kako osobine ličnosti vlasnika oblikuju odnos sa psom, Melita Mesarić, bioterapeutkinja i veterinarska tehničarka, koja je predstavila prirodan pristup jačanju imuniteta kroz bioenergiju, te Mirna Bačun, programerka aplikacije Pet Friendly Croatia, koja je pokazala koliko vlasnikov živčani sustav utječe na ponašanje reaktivnih pasa.

Kombinacija znanstvenih uvida, praktičnih savjeta i osobnih iskustava učinila je da su sudionici kući ponijeli ne samo konkretna znanja nego i osjećaj zajedništva. Uz predavanja, kampiranje i druženje u prirodi, konferencija je još jednom pokazala da edukacija može biti i užitak. Organizatori su istaknuli veliko zadovoljstvo odazivom i angažmanom sudionika: „Naš cilj je pokazati da znanje i razumijevanje otvaraju vrata boljem odnosu - za psa i za vlasnika." , poručili su iz Udruge Indigo.

Za nastavak dijeljenja znanja i najave budućih aktivnosti, iz Udruge pozivaju sve zainteresirane da prate njihove objave na Facebook stranici Udruga Indigo.