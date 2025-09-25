Kako rashladiti sve te podatkovne centre? Lako...

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, u suradnji s NVIDIA-om predstavio je dva nova referentna dizajna koji značajno ubrzavaju izgradnju i optimizaciju AI infrastrukture.

Prvi integrirani dizajn za energiju i hlađenje

Riječ je o prvom i jedinom referentnom okviru u industriji koji spaja upravljanje energijom i kontrolu tekućinskog hlađenja - uključujući i Schneider Electric Motivair tehnologiju. Sustav omogućuje bešavnu integraciju (povezivanje različitih sustava tako da rade zajedno bez dodatnih prilagodbi) s NVIDIA Mission Control softverom, koji upravlja AI klasterima (grupama povezanih računala i GPU-ova koji zajednički obrađuju podatke za umjetnu inteligenciju) i njihovim radnim opterećenjima (sve zadatke koje sustav obrađuje, poput treniranja AI modela).

Operateri podatkovnih centara sada mogu u realnom vremenu pratiti i kontrolirati ključne resurse - od električne energije do hlađenja - uz potpunu sigurnost, redundanciju (rezervne sustave koji preuzimaju funkciju u slučaju kvara) i pouzdanost.

NVIDIA GB300 NVL72 - dizajn za AI tvornice

Drugi dizajn odnosi se na NVIDIA GB300 NVL72 klastere i omogućuje implementaciju podatkovnih centara s gustoćom do 142 kW po ormaru - što predstavlja veliku gustoću GPU sustava (veliki broj snažnih grafičkih procesora na malom prostoru, koji proizvode i veliku količinu topline). Ovo rješenje je razvijeno za novu generaciju Blackwell Ultra GPU arhitekture i obuhvaća četiri ključna područja:

opskrba električnom energijom,

hlađenje,

IT prostor,

softver za životni ciklus.

Dizajn je usklađen s ANSI i IEC standardima te je spreman za globalnu primjenu.

Brzina, učinkovitost i spremnost za budućnost

Kako umjetna inteligencija postaje sve zahtjevnija, operateri podatkovnih centara suočavaju se s izazovima velike gustoće GPU sustava. Schneider Electric nudi dokazana, validirana i dokumentirana rješenja koja omogućuju bržu gradnju, manji rizik i optimizaciju troškova.

"Naša nova rješenja pojednostavljuju proces dizajna i implementacije AI infrastrukture. Ona su skalabilna (mogu se lako povećavati ili smanjivati prema potrebama), spremna za budućnost i razvijena u partnerstvu s NVIDIA-om za stvarne primjene," izjavio je Jim Simonelli, viši potpredsjednik i CTO u Schneider Electricu.

Plug-and-Play kontrola - digitalni blizanac AI tvornice

Kontrolni sustav temeljen na plug-and-play arhitekturi (komponente koje se mogu odmah spojiti i koristiti, bez složenih podešavanja) omogućuje povezivanje OT (operativne tehnologije) i IT sustava putem MQTT protokola - jednostavnog komunikacijskog standarda koji omogućuje da svi uređaji i softver razmjenjuju podatke u stvarnom vremenu. To znači da operateri mogu prvi put koristiti podatke sa svih razina infrastrukture - od rashladnih jedinica do AI softvera - za maksimalnu učinkovitost i predvidljivo upravljanje.

Sustav uključuje:

standardizirano sučelje za upravljanje energijom i hlađenjem,

redundantne sustave za napajanje i hlađenje,

nove smjernice za mjerenje profila potrošnje AI ormara.

Digitalni tvornice budućnosti

Novi GB300 NVL72 dizajn podržava klastere od 1.152 GPU-a, uz korištenje digitalnih blizanaca za simulaciju scenarija potrošnje i hlađenja. To omogućuje optimizaciju i prije nego što infrastruktura bude fizički izgrađena.

Schneider Electric i NVIDIA nastavljaju suradnju kroz razvoj devet AI referentnih dizajna za različite primjene - od modularnih i postojećih podatkovnih centara, do specijaliziranih rješenja za najnovije NVIDIA platforme.