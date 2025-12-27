Od danas legalizirani teror nad građanima i životinjama

Od 27. prosinca u Hrvatskoj počinju tzv. dani pirotehnike, kada je pucanje dopušteno danju i noću. Apsurd je tim veći što bi ista osoba počinila prekršaj kada bi pirotehniku ispalila u bilo koje drugo doba godine, ali ne i 27., 28., 29. ili 30. prosinca, iako se tih dana ništa ne slavi! Jedino što Hrvatska dobiva tako blagim zakonom je legaliziranje terora nad građanima, djecom, bolesnima, osobama s PTSP-om i životinjama.

Zabrana petardi besmislena je kada je sve drugo dopušteno

Iz udruge Prijatelji životinja već godinama upozoravaju na ovu nelogičnost. Koordinatorica projekata Snježana Klopotan Kačavenda navodi da su ovoga prosinca već zabilježene ozbiljne ozljede djece, čak i amputirani prsti: „Zabrana petardi i redenika nije učinkovita kada je gotovo šest dana krajem prosinca dopušteno korištenje jednako bučne i razorne pirotehnike. Nitko ne shvaća ozbiljno akciju MUP-a 'Mir i dobro' jer je radnim danima, bez ograničenja, dopuštena bučna pirotehnika, pa ni policija ne može razlikovati je li jaka eksplozija pod nečijim prozorom petarda ili dozvoljena raketa."



Europa ograničava na sate, Hrvatska dopušta dane i noći

Klopotan Kačavenda ističe da je rješenje u izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, kojima bi se građanima u potpunosti zabranila sva bučna pirotehnika jednake ili veće snage od već zabranjenih petardi i redenika, ukinuli tzv. dani pirotehnike te korištenje svjetlosne pirotehnike ograničilo isključivo na dva sata u novogodišnjoj noći. „Dok Hrvatska dopušta višednevnu pucnjavu proizvodima čiji nazivi poput 'Topovskog udara', 'Zračne bombe' i 'Detonatora' jasno opisuju jačinu zvučnog udara, Njemačka, Finska, Norveška, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo i druge europske zemlje ograničile su uporabu pirotehnike na samo nekoliko sati u noći dočeka Nove godine. Bruxelles je pritom uveo potpunu zabranu privatne pirotehnike. Takva vremenska ograničenja omogućuju proslavu, ali istodobno štite mir osjetljivih skupina građana te smanjuju ozljede djece i štetu za okoliš i životinje."



Roditelje koji daju djeci opasnu pirotehniku treba kazneno sankcionirati

Iako je zakonom maloljetnicima zabranjena kupnja, posjedovanje i uporaba pirotehnike, ozljede djece i ove godine dokazuju da sustav ne funkcionira. Prijatelji životinja smatraju da roditelji i druge odrasle osobe svjesno ugrožavaju zdravlje i život djece kupujući im pirotehniku kategorija F2 i F3, čija uporaba može uzrokovati gubitak prstiju ili vida: „Uz prijavu nadležnom centru za socijalnu skrb, takve osobe treba sankcionirati i zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava, za što je predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina ako nastane teška tjelesna ozljeda."



Za mnoge blagdani znače strah, a ne veselje

Iz udruge Prijatelji životinja ističu da je ovo razdoblje godine posebno teško za skrbnike kućnih ljubimaca koji uopće ne dočekuju Novu godinu jer moraju smirivati prestrašene životinje. Psi odbijaju izlaske u šetnju, ne jedu, tresu se na svaku detonaciju i mokre od straha, dok se mačke panično skrivaju. Posebno su ugrožene životinje s bolestima srca i epilepsijom, a u mačaka može doći do blokade mokraćnog mjehura. Psi na lancima zavijaju i laju te, kao i ostale životinje, mogu izgubiti sluh ili doživjeti srčani udar zbog ekstremne buke. Životinje koje pobjegnu od straha završavaju pod kotačima automobila, a dezorijentirane ptice panično se zalijeću u zgrade i druge prepreke, pri čemu mnogima srce stane od stresa.



Odgovornost snosi svatko tko koristi i opravdava pirotehniku

„Svaka ozljeda djeteta, stradala životinja i zapaljena površina, kao i onečišćen zrak, tlo i voda odgovornost su onih koji koriste, promoviraju i opravdavaju korištenje pirotehnike. Vrijeme je da se bučna pirotehnika prestane tretirati kao zabava, a počne kao ono što jest - sigurnosni, zdravstveni i društveni problem. Za doček Nove godine dostupne su nam tiše i sigurnije alternative poput dronova, lasera i svjetlosnih instalacija", zaključuju Prijatelji životinja i pozivaju sve na miran i siguran doček 2026.

Prijedlog Prijatelja životinja za izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima i peticija za zabranu bučne pirotehnike dostupni su na www.prijatelji-zivotinja.hr.