Glenn Martens predstavlja svoju viziju za Maison Margiela proljeće 2026.

Na Tjednu mode u Parizu 4. listopada 2025. godine, belgijski modni dizajner Glenn Martens predstavio je svoju prvu kolekciju za Maison Margiela SS26. On je nasljednik Johna Galliana. Time je označio novo poglavlje u povijesti ove kultne modne kuće. Kolekcija je sadržavala 61 outfit i predstavljena je u prostoru Le 104 u Parizu, uz izvedbu dječjeg orkestra od 61 člana iz Romilly-sur-Seinea koji je svirao nesavršene interpretacije Mozarta, Beethovena i Straussa - simbol Margieline filozofije ljepote u nesavršenosti. Njegov debi donio je spoj poštovanja prema nasljeđu brenda i vlastitog arhitektonskog pristupa dizajnu, čime je stvorio novu interpretaciju Margieline filozofije o autentičnosti i eksperimentu.

Kako se Margiela mijenja pod vodstvom Glenna Martensa?

Martensovo imenovanje donosi jasan pomak u estetskom i filozofskom smjeru brenda. Dok je njegov prethodnik John Galliano desetljeće definirao Margielu kroz kazališnu modu i narativnu raskoš, Martens unosi disciplinu, strukturu i arhitektonski dizajn. Njegova prva kolekcija djeluje kao svojevrsno "smirivanje" Margielinog svijeta - drama je sada pretočena u formu i kroj, a emocija se gradi kroz konstrukciju, a ne performans. Modni kritičari istaknuli su da je Martens spektakl pretvorio u suštinu same odjeće, utiskujući emociju u konstrukciju dizajna umjesto da je izražava kroz vanjsku izvedbu. Ova transformacija potvrđuje njegovu zrelost i samopouzdanje; potvrđuje dizajnera koji više ne mora dokazivati vlastitu sposobnost stvaranja spektakla, nego bira tihu snagu forme.

Kako Martens kombinira arhivske elemente i suvremeni dizajn?

Martensova kolekcija Maison Margiela SS26 pažljivo balansira nove prijedloge dizajna i arhivske reference. Zadržava duh anonimnog kolektiva s prepoznatljivim "četverostrukim šavovima", ali ih pretvara u inovativne misaone konstrukcije.



Proizvodi iz kolekcije Maison Margiela odnose se na dekonstruirane sakoe presloženi i spojeni novim šavovima, prozračne haljine s lakiranim slojevima i komade od trapera skulpturalnog kroja. Posebno se ističu cvjetni uzorci nalik starinskim tapetama iz 16. stoljeća, dok su plastični premazi i adhezivne trake postali ukrasni elementi koji povezuju modu i koncept.

Time Martens ostaje vjeran Margielinoj tradiciji preispitivanja forme, ali je vodi prema suvremenosti koja je istovremeno intelektualna i nosiva.

Koji su ključni komadi nove kolekcije?

Među najzapaženijim komadima istaknule su se dizajnerske jakne s razrezanom i ponovno sastavljenom konstrukcijom, koje jasno pokazuju Martensovu strukturalnu preciznost stečenu tijekom školovanja na Kraljevskoj akademiji u Antwerpenu. Kolekcija je predstavila i osvježene verzije prepoznatljivih komada kuće, uključujući Future tenisice s modernim detaljima te Tabi Claw čizme s futurističkim potpeticama od pleksiglasa, koje su prvi put prikazane u "prêt-à-porter" verziji nakon debija u kolekciji Artisanal 2025.

Novi oblik Box torbe donosi mekšu, opušteniju siluetu s oštrim rubovima i metalnim obrubima u brušenom srebru, a može se pretvoriti iz torbe za rame u pismo torbu jednostavnim skrivanjem remena. Kolekcija započinje suzdržanom paletom boja; dominiraju crna, siva i bijela koja se postupno razvija u živopisne cvjetne motive i uzorke. Istovremeno, Martens zadržava komercijalnu privlačnost kroz nosive klasike poput balonera, bijelih košulja kombiniranih s trapericama i čizmama, te svilenih haljina s čipkastim detaljima koje suparnički izgledaju uz kožne moto jakne, potvrđujući spoj nosivog luksuza i visoke mode.