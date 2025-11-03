Glenn Martens predstavlja svoju viziju za Maison Margiela proljeće 2026.
Glenn Martens otkrio je svoju prvu viziju za Maison Margiela kolekciju proljeće 2026., donoseći svježu interpretaciju nasljeđa modne kuće kroz arhitektonski pristup dizajnu. Njegov debi ističe spoj strukturalne preciznosti i Margieline estetske filo
Na Tjednu mode u Parizu 4. listopada 2025. godine, belgijski modni dizajner Glenn Martens predstavio je svoju prvu kolekciju za Maison Margiela SS26. On je nasljednik Johna Galliana. Time je označio novo poglavlje u povijesti ove kultne modne kuće. Kolekcija je sadržavala 61 outfit i predstavljena je u prostoru Le 104 u Parizu, uz izvedbu dječjeg orkestra od 61 člana iz Romilly-sur-Seinea koji je svirao nesavršene interpretacije Mozarta, Beethovena i Straussa - simbol Margieline filozofije ljepote u nesavršenosti. Njegov debi donio je spoj poštovanja prema nasljeđu brenda i vlastitog arhitektonskog pristupa dizajnu, čime je stvorio novu interpretaciju Margieline filozofije o autentičnosti i eksperimentu.
Kako se Margiela mijenja pod vodstvom Glenna Martensa?
Martensovo imenovanje donosi jasan pomak u estetskom i filozofskom smjeru brenda. Dok je njegov prethodnik John Galliano desetljeće definirao Margielu kroz kazališnu modu i narativnu raskoš, Martens unosi disciplinu, strukturu i arhitektonski dizajn. Njegova prva kolekcija djeluje kao svojevrsno "smirivanje" Margielinog svijeta - drama je sada pretočena u formu i kroj, a emocija se gradi kroz konstrukciju, a ne performans. Modni kritičari istaknuli su da je Martens spektakl pretvorio u suštinu same odjeće, utiskujući emociju u konstrukciju dizajna umjesto da je izražava kroz vanjsku izvedbu. Ova transformacija potvrđuje njegovu zrelost i samopouzdanje; potvrđuje dizajnera koji više ne mora dokazivati vlastitu sposobnost stvaranja spektakla, nego bira tihu snagu forme.
Kako Martens kombinira arhivske elemente i suvremeni dizajn?
Martensova kolekcija Maison Margiela SS26 pažljivo balansira nove prijedloge dizajna i arhivske reference. Zadržava duh anonimnog kolektiva s prepoznatljivim "četverostrukim šavovima", ali ih pretvara u inovativne misaone konstrukcije.
Proizvodi iz kolekcije Maison Margiela odnose se na dekonstruirane sakoe presloženi i spojeni novim šavovima, prozračne haljine s lakiranim slojevima i komade od trapera skulpturalnog kroja. Posebno se ističu cvjetni uzorci nalik starinskim tapetama iz 16. stoljeća, dok su plastični premazi i adhezivne trake postali ukrasni elementi koji povezuju modu i koncept.
Time Martens ostaje vjeran Margielinoj tradiciji preispitivanja forme, ali je vodi prema suvremenosti koja je istovremeno intelektualna i nosiva.
Koji su ključni komadi nove kolekcije?
Među najzapaženijim komadima istaknule su se dizajnerske jakne s razrezanom i ponovno sastavljenom konstrukcijom, koje jasno pokazuju Martensovu strukturalnu preciznost stečenu tijekom školovanja na Kraljevskoj akademiji u Antwerpenu. Kolekcija je predstavila i osvježene verzije prepoznatljivih komada kuće, uključujući Future tenisice s modernim detaljima te Tabi Claw čizme s futurističkim potpeticama od pleksiglasa, koje su prvi put prikazane u "prêt-à-porter" verziji nakon debija u kolekciji Artisanal 2025.
Novi oblik Box torbe donosi mekšu, opušteniju siluetu s oštrim rubovima i metalnim obrubima u brušenom srebru, a može se pretvoriti iz torbe za rame u pismo torbu jednostavnim skrivanjem remena. Kolekcija započinje suzdržanom paletom boja; dominiraju crna, siva i bijela koja se postupno razvija u živopisne cvjetne motive i uzorke. Istovremeno, Martens zadržava komercijalnu privlačnost kroz nosive klasike poput balonera, bijelih košulja kombiniranih s trapericama i čizmama, te svilenih haljina s čipkastim detaljima koje suparnički izgledaju uz kožne moto jakne, potvrđujući spoj nosivog luksuza i visoke mode.
Razgovor RSS komentara novi komentar ↓
Novi komentar