Zakoračite u jesen s udobnošću i kultnim stilom

Crocs se vraća kako bi vas ponovno impresionirao, ovaj put s Classic Unforgettable klompom, koja kombinira sve što vam je potrebno ove sezone: toplinu, lakoću i legendarnu ugodnu vibru. Riječ je o kombinaciji svestranih i vrlo popularnih Classic Lined klompi i papuča koje će vaše dane održati toplima, mekima i potpuno udobnima. CrosliteTM potplat omogućuje bezbrižno hodanje, a model je toliko lagan da ćete gotovo zaboraviti da ga nosite.

Na odvojivi remen od umjetnog krzna možete pričvrstiti JibbitzTM dodatke kako biste par ukrasili kako god želite. Dostupne su u raznim jesenskim bojama koje dodaju savršen završni dodir svakoj odjevnoj kombinaciji.

Classic Unforgettable klompa savršena je za nadolazeće dane za sve ljubitelje Crocs obuće. Može vas pratiti u jutarnjim šetnjama gradom, ispijanjima kave s prijateljima i izletima ili pružiti najopuštajuće trenutke u udobnosti vašeg doma.

Novi Crocs parovi već su dostupni u Crocs trgovinama i na www.crocs.hr