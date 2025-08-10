Karl-Markus Gauss: Kameni brod: Mjesta i snovi
Gauss piše o svadbenoj povorci ispred šibenske katedrale, o mudrosti ljubljanskog otpravnika vlakova, o Ani Karenjinoj i Crvenokosoj Zori, o groblju u Istočnoj Europi, očevoj zadnjoj cigareti...
Karl-Markus Gauss (Arhiva)
Fraktura je nedavno objavila prozu Karl-Markusa Gaussa KAMENI BROD Mjesta i snovi, u finom tvrdo ukoričenom izdanju, na 136 stranica, u prijevodu s njemačkog Milana Soklića.
U zbirci minijatura Kameni brod Karl-Markus Gauss tumara gradovima i gradićima, u kojima se događaju čudesno obične stvari.
Kritika posebno ističe;"Gaussova je umjetnost u tome da nevidljive posebnosti života učini vidljivima."
10.08.2025. 13:00:00
