Garmin predstavlja GPSMAP H1i Plus, uzbudljivi novi vodeći ručni GPS uređaj spreman za avanture koji se može pohvaliti inReach Plus tehnologijom veće propusnosti kako bi korisnicima pružio više načina za održavanje kontakta izvan pokrivenosti mobilnom mrežom1. S aktivnim inReach planom, planinari, backpackeri, alpinisti i strastveni avanturisti koji putuju izvan mreže mogu snimati i dijeliti fotografije izravno s uređaja, kao i razmjenjivati glasovne bilješke i tekstualne poruke. Korisnici također mogu pokrenuti interaktivnu SOS poruku u slučaju nužde. Sa svijetlim, na sunčevoj svjetlosti čitljivim 3,5-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir i fizičkim tipkama za veću fleksibilnost, GPSMAP H1i Plus može se pohvaliti do 145 sati trajanja baterije i opsežnim unaprijed učitanim kartama s mogućnošću kupnje Outdoor Maps+ plana za pristup vrhunskom sadržaju za mapiranje.

Vrhunska inReach Plus tehnologija

S aktivnim inReach planom, GPSMAP H1i Plus ne samo da pomaže korisnicima da ostanu u kontaktu s obitelji, prijateljima i drugima u svojoj grupi, već može i osigurati komunikaciju s hitnim službama kada je to potrebno. U slučaju nužde, može poslati interaktivnu SOS tekstualnu poruku Garmin ResponseSM-u, međunarodnom centru za koordinaciju hitne pomoći koji radi 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Oni pružaju ažuriranja korisnicima i kontaktima u hitnim slučajevima o odgovorima, uključujući potvrdu kada je pomoć na putu, te ostaju dostupni dok se incident rješava. Mogu se dijeliti i foto i glasovne poruke, što koordinatorima odgovora omogućuje da iz prve ruke vide i čuju detalje o hitnom slučaju.

Bez satelitskih mrtvih zona, korisnici mogu uživati u komunikaciji veće propusnosti prilikom putovanja kroz divljinu. Štoviše, kada se upuštaju u putovanje izvan mreže, voljeni kod kuće mogu pratiti putem dijeljenja lokacije LiveTrack i vidjeti napredak korisnika na putovanju, uključujući udaljenost, vrijeme i nadmorsku visinu.

Namijenjeno za divljinu

Dizajniran za korištenje tijekom cijelog putovanja, GPSMAP H1i Plus avanturistima pruža do 145 sati trajanja baterije u svim satelitskim sustavima i višepojasnom načinu rada (pod pretpostavkom tipične upotrebe sa SatIQ tehnologijom). Ostale uzbudljive funkcije uključuju:

Robustan dizajn: svijetli, na sunčevoj svjetlosti čitljivi 3,5-inčni zaslon u boji osjetljiv na dodir ima kemijski ojačano staklo otporno na ogrebotine, dok fizičke tipke pružaju dodatnu svestranost u svim vremenskim uvjetima i pri nošenju rukavica. Osim toga, s IP67 ocjenom zaštite od prašine i vode, može izdržati teške vanjske uvjete.

Detaljne karte i navigacija: pogledajte konture terena, nadmorske visine, geografske točke i više uz unaprijed učitane TopoActive karte. Korisnici također mogu pristupiti satelitskim snimkama visoke rezolucije putem izravnog preuzimanja na uređaj putem Wi-Fi-a.

Outdoor Maps+: dodajte plan Outdoor Maps+ (prodaje se zasebno) za pristup trenutnom premium sadržaju za karte, uključujući konture nadmorskih visina, granice zemljišta, područja s divljim životinjama i više.

Korisni alati: upozorite druge u hitnim slučajevima glasnom ugrađenom sirenom i koristite integriranu svjetiljku kao svjetionik za signaliziranje pomoći ili kao svjetiljku za osvjetljavanje puta u mraku.

Planirajte unaprijed: ostvarite besprijekorno planiranje putovanja, vremensku prognozu u stvarnom vremenu i mogućnosti dijeljenja ruta uz aplikaciju za pametne telefone Garmin Explore.

Garmin Weather: istraživači mogu primati informacije o vremenskoj prognozi u stvarnom vremenu na svojoj trenutnoj lokaciji i određivati odredišta putem satelita1 kada nisu povezani s mrežom.

Glasovno upravljanje: praktično upravljajte uređajem bez upotrebe ruku, jednostavnim glasovnim naredbama2, kao što su „pošalji prijavu", „počni praćenje" ili „snimi fotografiju".

Dostupan odmah, premium ručni GPS GPSMAP H1i Plus ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 999,99 €. Model bez inReach Plus tehnologije, GPSMAP H1, također je dostupan s preporučenom maloprodajnom cijenom od 649,99 €. Za više informacija posjetite garmin.com/outdoor.