HONOR jača poziciju na tržištu

Najnoviji izvještaj tvrtke Counterpoint Research pokazuje da europsko tržište preklopnih pametnih telefona ulazi u fazu dinamičnog rasta. Ova ekspanzija potaknuta je tehnološkim inovacijama, poboljšanom trajnošću uređaja i sve raznolikijim rasponom modela u različitim cjenovnim segmentima.

Prema analitičarima, u sljedeće dvije godine udio preklopnih uređaja u europskom premium segmentu mogao bi se povećati nekoliko puta. Sve više potrošača na njih ne gleda samo kao na tehnološku novost, već kao na potpuno održivu alternativu tradicionalnim pametnim telefonima - koja spaja veću površinu zaslona, mobilnost i naprednu funkcionalnost.

Ključni pokretači rasta

Izvještaj ističe nekoliko glavnih trendova koji ubrzavaju prihvaćanje preklopnih pametnih telefona u Europi:

Napredak u dizajnu i materijalima - novi mehanizmi za preklapanje, tanji profili i poboljšana zaštita zaslona.

Poboljšane performanse baterije - veći kapaciteti i brže punjenje.

Veća raznolikost modela - uključujući uređaje u nižim cjenovnim razredima, što proširuje potencijalnu bazu kupaca.

Snažna podrška za ažuriranja - dulji životni vijek uređaja povećava njegovu ukupnu privlačnost.

Premium segment

Najveći utjecaj na prihvaćanje preklopnih pametnih telefona u Europi ostvario je HONOR. Nakon svog popularnog modela Magic V2, koji je 2024. činio 27 % prodaje preklopnih telefona knjižnog tipa u Europi, HONOR je predstavio Magic V3, što je označilo ogroman iskorak u hardveru. HONOR Magic V3 bio je najtanji i najizdržljiviji telefon koji se preklapa kao knjiga do sada te je donio vodeće tehnologije kamera i baterija na tržištu. Modeli Magic V2 i Magic V3 pomogli su HONOR-u da 2024. godine postane najbrže rastući OEM (Original Equipment Manufacturer) preklopnih telefona koji se otvaraju kao knjiga u Europi, s rastom prodaje od 377 % na godišnjoj razini i trostrukim povećanjem udjela na 34 %. Nastavno na prethodne rezultate i uspjehe, izgledno je da će HONOR ponovno zauzeti tron vodećega sa svojim najboljim i u Europi najtanjim preklopnim telefonom do sada koji je u prodaji od 28. kolovoza. HONOR Magic V5 spaja rekordno tanak dizajn (8,8 mm kad je preklopljen) s jednom od najvećih baterija u segmentu (5820 mAh), IP58 i IP59 certifikatima otpornosti te dosad najjačom i najnaprednijom šarkom, Super Steel Hinge, koja bi se mogao pokazati i kao najizdrživija do sada. Ove specifikacije usklađene su s očekivanjima potrošača koji traže premium uređaje koji nude i visoku funkcionalnost i izdržljivost.

Izgledi za nadolazeće godine

Counterpoint Research predviđa da će rastuća konkurencija, daljnje dizajnerske inovacije i smanjenje cijena u premium segmentu podržati nastavak rasta prodaje preklopnih uređaja diljem Europe. Kako tehnologija sazrijeva, a ponuda proizvoda postaje sve raznolikija, preklopni pametni telefoni spremni su postati jedan od ključnih stupova mobilnog tržišta u regiji.

Više podataka nalazi se u službenom izvještaju.

Counterpoint je globalna tvrtka za istraživanje tržišta specijalizirana za tehnološku industriju. Analiziraju prodaju, trendove i podatke o potrošačima te objavljuju izvješća koja koriste brojne tvrtke i mediji.