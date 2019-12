Fraza koja može prekinuti svaku svađu

Svađe su, ako se radi o normalnoj razmjeni mišljenja povišenim tonovima, normalna stvar u svakoj vezi jer je nemoguće pronaći osobu s kojom ćete se slagati baš oko svega. No, to je ipak rijetkost... većinu svađa čine one loše, ogorčene i pune međusobnih optužbi.

Ipak, postoji jedna fraza koja može prekinuti bilo koju svađu - mi smo u istom timu.

Izgovaranjem te dvije čarobne riječi 'isti tim' dolazi do instantnog preokreta. Ipak, kažu kako ne smijete pretjerivati i frazu koristiti stalno kako ona ne bi 'izblijedila'.

U trenucima kada trebate jedno drugog - podsjetite se da je brak timski sport i da je takmičenje najbrži način da izgubite.

"Kada izgovorite 'isti tim', čak i ako se ne slažete, brzo ćete pronaći zajednički jezik, pogotovo ako ne želite narušiti odnose", rekla je Marie Land, psihologinja iz Washingtona.

Znanstvenici objašnjavaju da pobijediti supružnika nije toliko važno kao postići zajednički cilj - suočiti se s istinskim protivnikom, a to je problem o kojem raspravljate. Razmislite i radite pokušajte 'osvojiti' problem kao tim.

"Saslušati i cijeniti pojedinca važnije je od pobjede. Do nje možete doći i zajedno", govori psihologinja Jennifer Chappell Marsh.