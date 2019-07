Fine strine s Opatovine otvaraju Histrionsko ljeto

Premijerom predstave "Fine strine s Opatovine", koju prema tekstu Nina Škrabea inspiriranom crnom komedijom "Arsen i stare čipke" režira Zoran Mužić, Glumačka družina Histrion otvorit će u subotu, 13. srpnja, 34. Histrionsko ljeto na Opatovini, gdje će se predstava izvoditi do 31. kolovoza.

Popularni tekst američkog dramatičara Josepha Kesselringa iz 1939., Nino Škrabe transponirao je u suvremenu hrvatsku zbilju i prilagodio domaćem mentalitetu i jeziku, pa je tako urnebesna farsa o obitelji umobolnih ubojica dobila svoje pandane u trojici braće i njihovim "teticama s Opatovine".

Najavljujući perjanicu ovogodišnjeg ljetnog programa otvorene scene teatra iz Ilice u ponedjeljak Histrionskom domu, ravnatelj družine Zlatko Vitez istaknuo je kako se Histrioni svake godine trude u ljetnim mjesecima Zagrepčanima, Zagrepčankama i njihovim gostima priuštiti barem jednu kazališnu premijeru.

Ove godine to je predstava "Fine strine s Opatovine", koja je našla svoju inspiraciju u Kesselringovu komadu koji je Zoran Mužić prije 20 godina postavio u zagrebačkom Satiričkom kazalištu Kerempuh u tadašnjoj adaptaciji Hrvoja Hribara, rekao je Vitez.

"Tada je taj komad bio smješten između dva rata, a Nino Škrabe smjestio ga je u današnjicu, te se događa na Opatovini, gdje stanuju dvije 'fine strine koje rade razne opačovine'. Riječ je o predstavi punoj tipičnog histrionskog humora koju iznosi respektabilna glumačka histrionska ekipa, tako da se nadam još jednoj histrionskoj uspješnici", dodao je.

Komad "Arsen i stare čipke", praizveden 1941. na newyorškom Broadwayu po kojem je 1944. snimljen i popularni film u režiji Franka Capre, s Caryjem Grantom u glavnoj ulozi, za Histrione je adaptirao Nino Škrabe, najizvođeniji histrionski autor.

Škrabe je istaknuo kako mu je drago što se nakon tri godine i 16. dosadašnjih "histrionskih premijera" ponovo vraća na Ljetnu pozornicu Opatovina i to u suradnji koja uključuje neke od glumačkih zaštitnih znakova histrionstva ali i općenito njegovog dramskog stvaranja. Njegovi su junaci, kako je rekao, "junaci crnih kronika čiji doživljaji i fotografije danas zauzimaju gotovo sve novinske rubrike, od prve do zadnje stranice, od politike do sporta".

Kao komediograf, na to je odlučio reagirati crnom komedijom: "Nadam se da će je publika prihvatiti i da će se na Opatovini ponovo razlijegati vedri smijeh pod srebrom zagrebačkog mjeseca", poručio je Škrabe.

Glavni junak je zloglasni kazališni kritičar i kolumnist koji se zaljubi u mladu i ambicioznu glumicu, nećakinju uglednog kaptolskog kanonika, te se odluči oženiti. Sretnu vijest dojavljuje svojim dragim teticama, omiljenim, umiljatim, pobožnim i milosrdnim ženicama koje žive u obiteljskoj kući na Opatovini. S njima stanuje i kritičarev umobolni brat, koji si umišlja da je proslavljeni general iz Domovinskog rata, a uskoro im se pridružuje i treći brat, lice s potjernica, suludi, plaćeni ubojica...

Redatelj Zoran Mužić kazao je kako se taj komad "na tipičan histrionski način, utemeljen u svakodnevnici, bavi aktualnostima i pučkim doživljajem stvarnosti, popravljajući svakodnevnicu služeći se komediografskim alatom".

"To je crna komedija za hrabru publiku, komedija koja se na jedan vrlo duhovit način bavi smrću i umiranjem. Nastala je u najboljoj namjeri da zabavi i pouči, da opomene i da bude dio histrionskog brenda, dio niza pučkih komedija, nacionalno definiranih i uklopljenih u milje i identitet našeg prostora", kazao je Mužić.

Tetice glume Slavica Knežević-Torjanac i Ankica Dobrić, braću Andrej Dojkić, Davor Svedružić i Franjo Kuhar, a glumački ansambl još čine Vanda Winter, Tomislav Martić, Damir Lončar, Žarko Savić, Martin Kuhar i Dinka Vuković. Scenograf je Enes Hodži-Arči, a kostime osmišljava Elvira Ulip.

Predstava će imati i tri pretpremijerne izvedbe, i to 10., 11. i 12. srpnja, a igrat će do 31. kolovoza svaki dan osim nedjeljom i ponedjeljkom, u 21 sat.