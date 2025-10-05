Maskirani oblak Stanke Gjurić dobio dvije vrijedne nagrade

Hrvatski kratkometražni dokumentarac iz 2025, Maskirani oblak, autorice Stanke Gjurić, osvojio je dvije nagrade na ovogodišnjem Author Film Festivalu u španjolskoj Barceloni: za Najbolji glazbeni dokumentarac i Najbolju režiju.

Autorski filmski festival slavi snažne umjetničke potpise i jedinstvene filmske vizije. Projekcija filmova održala se 30. rujna u kultnom Kinoklubu u središtu grada, a proglašenje nagrađenih - 3 listopada 2025. Festival, sve zapaženiji na europskoj i svjetskoj sceni, okuplja nezavisne autore i industrijske profesionalce iz cijelog svijeta, uključujući predstavnike Netflixa, HBO-a i Festivala u Cannesu.

Žiri festivala oduševljeno je komentirao rad autorice: "Stanka Gjurić - kakva izvanredna redateljica i umjetnica! Svaki kadar ispunjen je umjetnošću. Ovaj glazbeni dokumentarac još je jedan dokaz njezine izoštrene osjetljivosti i filmske vještine. Savršeni kadrovi i promišljena kompozicija, snažan scenarij, dojmljive lokacije i precizna režija... odvažna, inovativna i kreativna do srži."

Maskirani oblak prati renomiranog gitarista Srđana Bulata tijekom ljeta 2021., u jeku pandemijskih mjera kada su maske postale dio svakodnevice. Film kroz glazbene nastupe i intimne trenutke prikazuje kako umjetnost, unatoč fizičkim barijerama, ima moć povezivanja, nadahnuća i iscjeljenja.

Odabran među tisućama prijava iz cijelog svijeta, Maskirani oblak još jednom potvrđuje univerzalnost i snagu nezavisnog filma, a dvostruko priznanje u Barceloni dodatno učvršćuje poziciju Stanke Gjurić kao jedne od najzanimljivijih autorica regionalne dokumentaristike.