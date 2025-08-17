Festival svjetskog kazališta 22. sezonu u Zagrebu

Festival svjetskog kazališta održati će se od 13. do 27. rujna, a u svojoj 22. sezoni donijeti će četiri snažne predstave s najrelevantnijih europskih pozornica. One kroz različite izvedbene jezike, od poetskog do dokumentarnog, od glazbenog do autobiografskog, istražuju mogućnosti suvremenog kazališta da postavi pitanje, otvori prostor, poremeti tišinu.

Središnji događaj ovogodišnjeg izdanja festivala je Lacrima, koja će dva puta biti izvedena u Zagrebačkom kazalištu mladih, 13. rujna u 19 sati i 14. rujna u 15 sati. Radnja prati izradu vjenčanice za englesku princezu, ali iz perspektive radnica u Francuskoj, Indiji i Vijetnamu.

U paralelnim sekvencama se raspliću nevidljive niti globaliziranog rada, naslijeđa kolonijalizma i svakodnevne borbe za dostojanstvo. LACRIMA je emotivno precizna, vizualno sofisticirana i politički duboko artikulirana izvedba koja spaja kazalište, film i koreografiju u suvremeni tekstilni ep.

'Intimna kazališna arheologija'

U predstavi HÉRITAGE, belgijski kazališni autor Cédric Eeckhout i njegova majka Jo Libertiaux zajedno su na pozornici i pokušavaju rekonstruirati ono što u njihovom odnosu nikada nije izgovoreno. Predstava dolazi u Zagreb kao intimna kazališna arheologija. Odvija se u prostoru roditeljskog jezika, između osobnog iskustva i kontinentalne krize identiteta. Predstava se izvodi u Gradskom satiričkom kazalištu Kerempuh 23. rujna u 20 sati.

Pippo Delbono, čest gost Festivala svjetskog kazališta, dolazi s predstavom IL RISVEGLIO (Awakening). Taj poetski i fizički ritual nastao je iz meditacije o ratu, gubitku i dostojanstvu. Svaki pokret ove glumačke skupine postavlja pitanje kako ponovno živjeti nakon što je sve stalo. Predstava se izvodi u Gradskom kazalištu Gavella 27. rujna u 20 sati.

U predstavi SANS TAMBOUR autor Samuel Achache spaja glazbu, arhitekturu i raspad identiteta u jedinstvenu kazališnu strukturu. Glazba Roberta Schumanna u njoj nije puka ilustracija, nego fragmentirani materijal kroz koji se rekonstruira dom, zajednica, intima. Scenografija se doslovno raspada, zidovi se ruše, objekti gube funkciju, dok izvođači i glazbenici pokušavaju obnoviti značenje koje im izmiče. Predstava igra 20. rujna u 20 sati u Gradskom kazalištu Gavella.