Festival neobičnih obitelji počinje ovaj četvrtak

Samo otvaranje Festivala održat će se u Gradskom kazalištu lutaka 9. lipnja (19:00) gdje će španjolski dvojac Rauxa Cia izvesti bajkovitu predstavu "La Crisis de la Imaginacion". Ako vam se čini da balon, ljestve i konj nemaju ništa zajedničko...samo vam se čini. Predstava je namijenjena djeci starijoj od 3 godine, a umjetnici Analia i Xavi nastoje prenijeti avanturistički, odvažni i sanjivi duh djece u čijem je svijetu mašte moguće sve.

U petak 10. lipnja krećemo s glavnim programom i selimo vani, u Ljetno kino Bačvice koje na dva dana postaje cirkuska pozornica i kulisa. Za početak tog dijela Festivala nismo mogli odabrati prigodniju predstavu od "Grasshoppersa" (skakavci). Nakon četiri godine i izvedbe predstave "As heavy as it goes...", ponovno ugošćujemo belgijski dvojac Circus Katoen. Volimo i cijenimo njihov rad zbog ekoloških načela kojih se pridržavaju i koji se prelijevaju iz privatnog u poslovni svijet. Predmeti s kojima rade predstave prirodni su/biorazgradivi/reciklirani i moraju stati u njihov mali kombi. I prije nego što je održivost postala trend, Sophie i Willem vodili su se ovim načelima. U 19:30 pogledajte kako izgleda kada se akrobatima kao jednakovrijedni izvođač na sceni priključi komad zelenog travnjaka.

U drugom terminu u petak, u 21:30, pogledat ćemo predstavu „Bestiaire" kolektiva Cie Bal. Akrobat Hichem Chérif izvodi nam predstavu koju je osmislila slavna francuska umjetnica Jeanne Mordoj koja je inovirala svijet suvremenog cirkusa svojim izvedbama. U ovoj predstavi Hichem utjelovljuje životinje koje žive u njemu. Bez maski, on mijenja svoju ljudsku prirodu i postaje četveronožac, ptica, primat...

U subotu, 11. lipnja, program započinjemo predstavom „Racine(s)" (korijeni). Predstava "Racine(s)" je putovanje. Umjetnici Inbal i David nas pokretima i glazbom vraćaju korijenima koje mnogi od nas tijekom života zaborave ili zanemare. "Racine(s)" je predivna ambijentalna predstava koja je višeslojna i koju će svatko doživjeti na svoj način.

Predstava kojom u subotu u 21:30 zatvaramo Festival je "Méandres" - priča o ženi na dnu kineske motke, ženi izoliranoj i udaljenoj od svega, onoj koja želi pobjeći od svijeta, koja je odlučila prepustiti se - pustiti svoje tijelo i maštu da plešu... „Meandres" je predstava kolektiva Les Colporteurs koji je jedan od najuspješnijih suvremenih cirkuskih kolektiva trenutno. Riječ je o skupini koja je redefinirala umijeće hodanja, tj. plesanja po žici.

Osim glavnog dijela programa, pripremili smo i bogati popratni i glazbeni program.