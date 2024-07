EXIT nastavlja ljeto na Hvaru

EXIT nastavlja ljetnu festivalsku sezonu na Jadranu, u najljepšem beach klubu na Hvaru - Carpe Diem Beach. Na dragulj u srcu Dalmacije 16. i 17. kolovoza stiže događaj Carpe Diem Moments! House maestro pod venecijanskom maskom Claptone, multitalentirani EDM DJ duo Nervo, škotski DJ i producent KC Lights, kao i najjači redovi hrvatske elektronske scene Matroda, Zimon i Outcome začinit će ljeto dvodnevnom elektronskom rapsodijom.

EXIT Festival i svjetski poznati klub Carpe Diem Beach udružuju snage za dvije čarobne noći bez kraja, ispunjene plesom i uzvišenom energijom u samom epicentru najboljeg noćnog provoda na Hvaru.

EXIT Presents Carpe Diem Moments @ Hvar

Nakon uspješno zatvorenog 24. izdanja EXIT Festivala, dobro uigrana ekipa s Petrovaradinske tvrđave se seli na hrvatski Jadran za još dva dana glazbene avanture koja će osvojiti Hvar tijekom 16. i 17. kolovoza. Jedinstvena lokacija događaja Carpe Diem Beach smještena na otoku Marinkovac, samo nekoliko minuta vožnje brodom od grada Hvara, nudi bijeg od svakodnevice u čaroban svijet čistog mora, netaknute prirode i najboljih partyja pod zvijezdama. Ova jedinstvena lokacija osigurava privatnost i mir, dok istovremeno nudi najbolji program uz svjetski poznata DJ imena.

Beskrajne trenutke užitka donijet će Claptone, maestro čije setove obavija misteriozna aura, skriveni house velemajstor čiji je glavni cilj da upravo njegova glazba bude fokus publike neosporiv njegovim identitetom. Već od debitantskog albuma „Charmer" iz 2015. godine oduševio je ljubitelje elektronskog zvuka širom svijeta, nakon čega su uslijedili „The Masquerade" (2016), „Fantast" (2018) i „Closer" (2021). Njegov uspjeh okrunjen je 2021. visokim trećim mjestom na uglednoj DJ Mag Alternative Top listi, dok se sljedeće godine našao na Beatportovoj listi deset najprodavanijih izvođača! Tijekom desetljeća duge karijere Claptone je donio mnoštvo stiliziranih remiksa utjecajnih umjetnika kao što su Elton John, Dua Lipa, Depeche Mode, Pet Shop Boys, New Order, Florence & The Machine, Gorillaz, Gregory Porter, Disclosure, Faithless, Bastille, Hurts, Metronomy i mnogi drugi.

DJ pultom zavladat će i neodoljivi glazbeni duo, kraljice australske EDM scene, spisateljice, suradnice i sestre blizanke Nervo. Tražene i obožavane širom svijeta, nastupaju na najrazličitijim pozornicama, od blistavih plaža Ibize, do impresivnih glavnih scena najvećih festivala na planeti uključujući Tomorrowland, Lollapaloozu, Creamfields, Balaton Sound, EDC, Electric Zoo, ULTRU i mnoge druge. Gdje god odu, njihova zarazna energija, neustrašivi osobni stil i duboka ljubav i razumijevanje za muziku ih izdvaja u odnosu na bilo koga drugog na EDM sceni. Sestre su prvobitno učvrstile svoje vještine pisanjem pjesama za izvođače kao što su Kylie Minogue, Ke$ha, The Pussycat Dolls, Afrojack, Steve Aoki i Armin Van Buuren, a njihova karijera okrunjena je i Grammy nagradom za klasik „When Love Takes Over", napisanu za Davida Guettu i Kelly Rowland 2009. godine.

Programu Carpe Diem Moments pridružit će se i škotski multi-talentirani glazbenik, DJ i producent KC Lights koji se čvrsto etablirao kao jedan od najuzbudljivijih talenata na sceni Velike Britanije. Prepoznatljiv zvuk KC Lightsa donio mu je ogromnu bazu fanova, a njegov jedinstven pristup house muzici osigurao mu je nastupe na BBC Radio 1, irskom RTE Pulse, Revolution Radio u Miamiju i Sirius XMu. Obišao je najveće plesne podije svijeta, kao što su Creamfields, We Are FSTVL, ADE, The Warehouse Project, Ministry of Sound, Printworks, i postao je rezident na Ibizi, s nastupima u klubovima Amnesia, Hii, Pacha, Eden i mnogim drugim.

Dodatnu glazbenu podršku donijet će najsnažniji predstavnici hrvatske elektronske scene. Reprezent house muzičke scene Matroda donosi svoj jedinstven pristup stvaranju glazbe s kojim je obišao cijeli svijet od Ibize preko Sydneya do Los Angelesa do početne točke - rodne Hrvatske. S preko milijun mjesečnih pregleda na Spotifyu i podrškom nekih od najvećih imena na sceni kao što su Diplo, Calvin Harris i Major Lazer, zvuk Matrode ostavlja ogroman trag na entuzijastima elektronske glazbe širom planete. U Hvaru će se mu se pridružiti i Goran i Vice koji zajedno čine Outcome. Upravo ovaj dvojac donosi eksperimentalan i inovativan zvuk te svaki put jedinstven i drugačiji set koji je direktan proizvod njihovog poimanja glazbe. Pred publikom će se pokloniti i Zimon - jedan od najtalentiranijih DJeva i producenata u Hrvatskoj koji već neko vrijeme pali klubove širom cijele zemlje.

Ulaznice za Carpe Diem Moments su dostupne na službenom festivalskom siteu.