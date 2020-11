Evo zašto trebate dovoljno spavati

Ljudi koji se redovito dobro naspavaju i imaju zdravu naviku spavanja od 7 do 8 sati tijekom noći, pod manjim su rizikom od zatajenja srca od onih koji imaju problema sa spavanjem.

Studija na više od 400.000 Britanaca otkrila je da odrasli s dobrim navikama i "zdravim, čvrstim" snom imaju 42 posto smanjeni rizik od oboljenja od srčanih bolesti u usporedbi s onima koji ne mogu zaspati ili imaju lak san, te se bude po noći.

Na rezultate su utjecali i drugi čimbenici kao što su dob, genetika, visok krvni tlak, dijabetes i pretilost. Oko 7,4 milijuna ljudi živi s bolestima srca i krvotoka u Velikoj Britaniji, dvostruko više od broja onih koji boluju od raka i Alzheimerove bolesti.

Akademija sa sveučilišta Tulane u New Orleansu uzela je podatke iz britanske Biobanke, a sudionici su bili anonimni, prenosi Daily Mail.

Što se sve uzimalo u obzir?

"Rezultat spavanja" temelji se na pet razina: trajanju spavanja, nesanici, hrkanju, jesu li onaj tip osobe koji ustaje rano ili su, pak, noćne sove, te pate li od konstantnog umora tijekom dana. Autor studije, profesor Lu Qi sa sveučilišta Tulane rekao je: "U cilju nam je pomoći onima koji imaju problema sa spavanjem".

Istraživači su analizirali podatke 408 802 osoba kojima su pregledani zdravstveni kartoni unazad 10 do 14 godina, a imali su od 37 do 73 godine. Oni koji su izvijestili da nisu pospani tijekom dana, imali su 34 posto manje šanse da će patiti od zatajenja srca. Ranoranioci su imali 8 posto manji rizik od zatajenja srca, a ljudi koji su uživali sedam do osam sati sna noću imali su 12 posto manji rizik. Zatajenje srca pogađa više od 26 milijuna ljudi širom svijeta. Nalazi su objavljeni u časopisu Circulation.