Evo zašto ne smijete preskakati doručak

Doručak je najvažniji obrok u danu, slaže se većina stručnjaka, a novo istraživanje to još jednm potvrđuje. Njemački znanstvenici otkrili su da je preskakanje doručka povezano s povećanim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2. U istraživanju su obrađeni podaci 96.000 osoba.

Čak ako i samo jednom tjedno preskočimo doručak, to za šest posto povećava rizik za razvoj dijabetesa tipa 2. Ako doručak preskočimo četiri do pet puta tjedno, taj rizik raste na čak 55 posto. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu The Journal of Nutrition.

"Za doručak je najbolje jesti obrok bogat vlaknima, proteinima i složenim ugljikohidratima. To će nam pomoći da kvalitetno započnemo dan, dati nam energije, zadovoljiti apetit i postaviti temelj za ostale zdrave obroke u danu", kaže Jenna Freeman Scudder, dijetetičarka sa Sveučilišta Wexner u Ohiu

.Preskakanje doručka može dovesti do inzulinske rezistencije koja je usko povezana s dijabetesom.

Nutricionisti stoga savjetuju da ozbiljno shvatimo izreku kako je doručak najvažniji obrok u danu te da ga nikada ne preskačemo.