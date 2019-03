Kako uspješno nešto - zaboraviti?

Pamćenje obično želimo poboljšati, no svatko od nas barem je jednom iskusio nešto što je poželio zauvijek izbrisati iz pamćenja... a ako to radite na pravi način, sva je prilika da će vam to i uspjeti.

Naime, iako ne postoji tehnika koja nam omogućuje prisilno zaboravljanje, novo je istraživanje pokazalo što se zapravo događa u mozgu kada pokušavamo nešto potisnuti iz memorije.

Rezultati su pokazali kako zaboravljanje uključuje mnogo dubokog i aktivnog fokusiranja na neželjeni zapamćeni događaj prije nego što on stvarno "nestane".

Znanstvenici su u istraživanje uključili grupu mladih ljudi kojima je rečeno da trebaju ili zapamtiti ili zaboraviti prikazane slike dok se njihov mozak skenira uz pomoćmagnetne rezonancije.

Došli su do zaključka kako je vidna kora mozga bila aktivnija u pokušaju zaboravljanja, nego u pokušaju pamćenja. Dakle, osobe koje nešto pokušavaju zaboraviti, zapravo, pridaju veliku pozornost tome i koriste više napora.

"Ljudski mozak ne može sve zapamtiti. Zaboravljanje ima ključnu ulogu čuvanju i stvaranju uspomena, ali i odbacivanju neželjenih informacija", izjavili su znanstvenici, piše portal Mindbodygreen.

Dakle, osoba treba mnogo razmišljati o nečemu kako bi to zaboravila, što je na prvi pogled paradoksalno. No, nekad baš to pretjerano razmišljanje može dovesti do "skladištenja" informacija u trajnu memoriju.

Kako to radi kod vas - isprobajte sami.