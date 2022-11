Europske navike plaćanja 2022.

Navike plaćanja u Europi pogoršale su se u posljednje tri godine. Ovaj razvoj događaja za otprilike svaku petu kompaniju nosi bojazan za vlastitu egzistenciju. To pokazuje 13. reprezentativno EOS-ovo istraživanje „Europske navike plaćanja", u kojem je ispitano 3.200 tvrtki u 16 europskih zemalja, među kojima je i Hrvatska.

Ograničena likvidnost kupaca glavni je razlog loše navike plaćanja, navode ispitanici. U usporedbi s prethodnom studijom iz 2019. godine, 16 posto privatnih kupaca kasnilo je s plaćanjem računa ili ih uopće nije platilo, dok aktualno istraživanje ukazuje na porast za četvrtinu (20 posto računa).

Točnije, privatni kupci u EU svoje račune plaćaju s 23 dana zakašnjenja (dva dana više nego u 2019.). Kao posljedica tih kašnjenja u plaćanju, tvrtke su navele da se najčešće suočavaju s ograničenjem likvidnosti (42 posto) i gubitkom dobiti (51 posto). Kako bi to kompenzirale, gotovo trećina tvrtki morala je smanjiti svoje investicije i povećati cijene.

Gotovo dvije od tri tvrtke u Europi smatraju da će se disciplina plaćanja kupaca u narednom periodu pogoršati, dok su u istraživanju iz 2019., u približno istom omjeru, smatrale kako će se ona poboljšati. U Hrvatskoj, malo optimističnije od europskog prosjeka, tek svaka treća od četiri tvrtke prognozira pogoršanje discipline plaćanja, a četvrtina smatra da će se ona poboljšati. Za usporedbu, u 2019. mišljenje o poboljšanju imala je svaka druga tvrtka, jednako kao i o pogoršanju.

„Iako manje od europskog prosjeka, činjenica je da od 2019. gotovo dvostruko više hrvatskih tvrtki temeljem iskustva procjenjuju pogoršanje navika plaćanja, dok je isto tako osjetno manje i onih koji smatraju da će se poboljšati. To je jasan indikator budućih trendova s obzirom na trenutne ekonomske brojke i visoku inflaciju", kaže Barbara Cerinski, direktorica tvrtke EOS Matrix.

Profesionalizacija u upravljanju potraživanja i održivost kao uvjet za suradnju

U svrhu naplate potraživanja, sve više tvrtki surađuje s vanjskim pružateljima usluga u upravljanju potraživanjima, u Europi čak 31 posto više u odnosu na 2019. „Nedostatak likvidnosti jedan je od najčešćih razloga za nemogućnost podmirivanja vlastitih obveza i gubitak radnih mjesta u tvrtkama", zaključuje direktor EOS Matrixa Bernhard Melischnig, te naglašava da „upravo zbog toga europske tvrtke trebaju dodatno profesionalizirati svoje upravljanje potraživanjima i ispitati mogućnost suradnje s vanjskim partnerima."

Istočna Europa prednjači u profesionalizaciji upravljanja potraživanjima. Otprilike polovina tvrtki se već oslanja na podršku vanjskih stručnjaka. Jedan od mogućih razloga povećanja opsega rada profesionalnih agencija za upravljanje potraživanjima je i visok postotak tvrtki koje imaju slabo ili nikako digitaliziran proces usluga naplate. Nakon dvije godine pandemije u kojima se digitalno poslovanje istaknulo kao poželjna opcija, čak 45 posto europskih tvrtki i dalje nema razvijenu digitalnu infrastrukturu, dok je za Hrvatsku taj postotak ipak malo bolji i iznosi 39 posto.

Dodatno, kao jedan od zahtjeva u poslovanju, u velikoj mjeri zastupljen među tvrtkama u Europi, ali i Hrvatskoj, istaknula se održivost u upravljanju potraživanja. Svaka druga tvrtka održivost postavlja kao uvjet.

Istovremeno, proširenje digitalnih načina plaćanja postaje sve relevantnije za tvrtke. To se značajno povećalo i u zapadnoj i u istočnoj Europi od 2019. Istodobno, istočnoeuropske tvrtke gotovo su udvostručile ponudu digitalnih metoda plaćanja uz povećanje od 20 %. Način plaćanja „Buy now, pay later" (BNPL) također dolazi u fokus: četiri od deset europskih tvrtki ovu metodu plaćanja vide kao novu kreditnu karticu i dobar način plaćanja.