Hrvatska je duboko podijeljena država na one dobre i loše

Danas, kao i godinama prije danas, imamo dvije Hrvatske - jednu koja je okrenuta prošlosti, a jednu koja je okrenuta budućnosti.

Imamo Hrvatsku koja je pesimistična i destruktivna, druga koja je altruistična, optimistična i konstruktivna, jedna koja je duboko prožeta partikularnim interesima i okrenuta samo sebi, druga koja je nesebična i motivirana općim dobrom.

Imamo Hrvatsku koja je zakopana u loše misli te vrlo često i u loša i nezakonita djela, druga je prožeta idejama, stvaranjem i prosperitetom i danas je uglavnom vođenja mišlju - zajednica ljudi koja čini dobra djela i vođena je dobrim mislima, uvijek je jača od pojedinca.

Ljudi su esencijalno, a posebice u izazovnim vremenima, podijeljeni u dvije grupacije: dobri i zločesti ljudi. Na nama je koju grupu ćemo izabrati i kome ćemo se prikloniti. Trećeg puta nema i ne trudite se plutati u sivilu, poručuje direktorica poslovne zajednice "Osjeti Hrvatsku" Sanela Dropulić.

Izazovna vremena uvijek nose gospodarske, ali i društvene turbulencije kroz koje poskakujemo gore-dole tražeći gdje pripadamo, kako djelovati i kako preživjeti. No ne smijemo niti u jednom trenutku zaboraviti da je mozak poput super računala. A naše misli su program. Poduzetnici jesu na realnom tržištu Hrvatske da demistificiraju to nenormalno u društvenim pojavnostima i izuzetno je važno raditi na tome da se takve pojavnosti eliminiraju jer djela su ta koja se računaju u izazovnim vremenima gotovo dvostruko više od riječi - ističe futurologinja poduzetništva i socioloških odnosa Sanela Dropulić, direktorica poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku, autorica najnovije knjige "Biti normalan u nenormalno doba!" - Poduzetništvo u izazovnim vremenima, koja će biti promovirana na Svjetski dan poduzetnica 19. 11. u Zagrebu, u Hrvatskom novinarskom domu od 11 do 13 sati.

I kada kiša pada treba pronaći razloge za veselo tapkanje po lokvicama - ali ono što je najvažnije uz životnu radost i vedrinu trebamo ostati svoji i uporni u ostvarivanju ciljeva pred nama kako bi Hrvatska postala država iz koje se ljudi ne iseljavaju i ne odlaze preko

granice kako bi si osigurali životnu egzistenciju ili pak odlaze u zatvore radi služenja kazne za različita kaznena djela prevara i zlouporabe položaja i ovlasti, umjesto odgovorne i zakonski primjenjive službe na koju su izabrani ili postavljeni od naroda.

U državi čiji su građani (na svu sreću ne svi) navikli iz nužnosti i ne uvijek svojom voljom da se većina posla dogovara ispod pulta, uz janjetinu, teletinu, pivo, rakiju, uobičajeni balkanski ritual, prebrojavanje krvnih zrnaca, stranačku knjižicu, rođačke odnose i sljubljenja, teško je prodavati pamet o poduzetništvu u izazovnim vremenima na drugačiji način. Ali od nas sve počinje i završava. Mi smo ti koji postavljamo granice što želimo, a što nećemo. A događa nam se upravo ono što dopustimo. Ili, ne događa nam se ono čemu jasno i glasno djelima i riječima kažemo NE. Mi moramo dati zeleno svjetlo jedinom ispavnom načinu djelovanja i ponašanja. A to je onaj pošteni, zakonski, kvalitetan. Jer miran san nema cijenu. A pošten obraz, ma koliko o tome šutjeli danas (ali i ranije) - ne dati nikome. Bez obzira što ne pripadate određenim stranačkim ili pak rođačko-rodbinskim krugovima koji će znatno lakše dovesti do ostvarenja ciljeva, ali samo kratkoročno održivo - istiće Sanela Dropulić, o čemu se više pozabavila i u svojoj knjizi „Biti normalan u nenormalno doba!"

U društvu koje je postalo toksično razarajuće i osuđujuće te puno ljubomore na svaki primjer pozitivne prakse i djelovanja, rada, discipline, u društvu koje zatire svakoga tko je drugačiji svojim uskoumljem, primitivnošću i nerazumijevanjem, u društvu koje se bori s duhovima prošlosti zatirući svaki iskorak naprijed okovima svojih gluposti, stranačke pripadnosti i ispitivanja nacionalnog identiteta, 22. 02. 2022. stvorili smo poslovnu zajednicu Osjeti Hrvatsku koja je izrasla je iz gospodarskih aktivnosti koje smo gradili dulje od šest godina stvarajući kroz nevladinu udrugu Ženski poduzetnički centar - najveću i najučinkovitiju mrežu poduzetnica i svih onih koji će to tek postati (s više od 2.300 članica) kao i naših dragih kolega (128 članova) od 2015 do 2021. godine.

Jer - nema danas više ženskog i muškog poduzetništva - ima samo kvalitetno, odgovorno, kreativno i profitabilno poduzetništvo - bez obzira vodi li ga muškarac ili žena na realnom tržištu, poručuje autorica knjige „Biti normalan u nenormalno doba"