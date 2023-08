EU mora do 2030. biti spremna za nove članice

"Mi na obje strane moramo biti spremni do 2030. za proširenje: i zemlje Europske unije kao i potencijalne članice", rekao je predsjednik Vijeća EU-a Charles Michel na početku 18. Bledskog strateškog foruma koji je u ponedjeljak otvoren u istoimenom slovenskom odmaralištu.

Reforme potrebne na obje strane

Michel je rekao kako Europska unija mora govoriti o rokovima koji se posljednjih godina izbjegavaju. "Ako želimo biti vjerodostojni, moramo govoriti o redu vožnje i o svojim domaćim zadaćama i moramo si u pripremi strateške agende Europske unije postaviti jasan cilj. Mislim da moramo do 2030. na obje strane biti pripremljeni na proširenje", rekao je belgijski političar.

On je rekao kako to neće biti lak proces, te će utjecati na političke programe kao i na proračune. To će iziskivati političke reforme i "mnogo hrabrosti". "Ako želimo da se blagostanje u potencijalnim članicama približi blagostanju sadašnjih članica, bit će potrebno mnogo novca", upozorio je Michel te je najavio da će se o proširenju govoriti i na sastancima na EU vrhu ove jeseni. "Bila bi velika graška da ne provedemo reforme prije novog proširenja", zaključio je Michel, a kako prenose slovenski mediji.

Hrabrost zbog spominjanja rokova

Predsjednik Vijeća EU-a je u Bledu, govoreći pred premijerima zemalja kandidata sa zapadnog Balkana rekao kako su upravo u ovim zemljama građani razočarani sporošću procesa približavanja. "Ja se u potpunosti slažem s kancelarom Olafom Scholzom koji smatra da EU mora održati svoje obećanje dato zemljama ove regije", rekao je Michel.

Srbijanska premijerka Ana Brnabić je rekla kako su teški pregovori izrodili skepsom u njezinoj zemlji kad je u pitanju ulazak u EU. "Mi smo geografski, privredno, kulturno i u svakom pogledu europska zemlja", rekla je Brnabić. Zato bi EU, kako je dodala, morala donijeti "hrabru odluku" i primiti zemlje zapadnog Balkana.

Albanski premijer Edi Rama je pozdravio ideju Michela te je istodobno naglasio kako dodjeljivanje kandidatskog statusa Ukrajini i Moldaviji ne smije ići na štetu puta zemalja zapadnog Balkana u EU.

Hrvatski premijer Andrej Plenković, koji također sudjeluje u radu foruma, je pozdravio "hrabrost" predsjednika Vijeća EU-a Michela zbog određivanja rokova za proces proširenja.