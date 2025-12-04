Stiže Wolt for Work!

U Hrvatsku je stigao Wolt for Work, poslovno rješenje koje omogućuje kompanijama jednostavniju i bržu nabavu s dostavom do 60 minuta, centraliziranim budžetiranjem i potpunom kontrolom troškova. Namijenjen modernim timovima koji rade iz ureda, od kuće ili hibridno, Wolt for Work štedi vrijeme, pojednostavljuje operativne procese i smanjuje administraciju te odgovara na sve veću potrebu tvrtki za fleksibilnim rješenjima koja potiču zadovoljstvo, angažiranost i zadržavanje zaposlenika.

Putem usluge Wolt for Work, kompanije mogu jednostavno naručivati obroke, grickalice, kavu, uredski materijal, elektroniku ili poklone za klijente - sve kroz jedan centralizirani korisnički profil. Platforma omogućuje objedinjeno praćenje narudžbi, mjesečne izvještaje te postavljanje pravila i limita potrošnje po timovima, kategorijama ili vremenskim periodima, što znatno smanjuje administraciju i olakšava kontrolu troškova. Model je usklađen s važećim poreznim olakšicama, omogućujući neoporezivo financiranje prehrane zaposlenika do 150,00 EUR mjesečno (1.800,00 EUR godišnje po zaposleniku), uz mogućnost financiranja i viših iznosa u skladu s internim pravilima kompanije. Zaposlenici mogu samostalno naručivati unutar zadanog budžeta, a sustav podržava i grupne narudžbe, planiranje unaprijed te timske aktivnosti poput zajedničkih ručkova ili proslava u uredu.

„Sve više kompanija razmišlja o načinima kako zaposlenicima olakšati svakodnevicu, a pritom smanjiti administraciju. Wolt for Work omogućuje upravo to - fleksibilno, brzo i sigurno rješenje koje povezuje dobrobit zaposlenika i učinkovitost poslovanja", istaknula je Ana Bosak Klopček, Enterprise Sales Manager u Woltu.

Wolt for Work je B2B platforma s potpunom transparentnošću potrošnje i kontrolom budžeta. Sve je centralizirano unutar Wolt aplikacije, a sustav je certificiran prema ISO 27001 standardu, što jamči najvišu razinu informacijske sigurnosti i odgovornog upravljanja podacima. Wolt for Work dostupan je svim tvrtkama u gradovima u kojima Wolt već posluje, a mreža korisnika i partnera nastavit će se širiti tijekom sljedećih mjeseci.

Za više informacija posjetite wolt.com/work.