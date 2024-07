Ekvinocijo na Dubrovačkim ljetnim igrama

Druga je to dramska premijera na 75. Igrama, a riječ je o Vojnovićevoj drami koja je svoju praizvedbu imala u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 1895. godine.

- Što reći o 'Ekvinociju'? To je samo 129 godina. Jako smo bahati kad govorimo o godinama. Pa mi živimo svega nekoliko desetljeća i mislimo da je to bilo jako daleko. Jedina je razlika u odnosu prema sadašnjici u tome što su brodovi prije 129 godina bili na jedra, nije bilo telefona ni komunikacije s pomorcima. Sve drugo, od odlaska dječaka u Ameriku da se više nikad ne vrate do prodavanja tradicije, morala, etike, ljubavi i tuđih sudbina zbog zlata i dinara, osude žena zbog tzv. grijeha iz mladosti To ništa nije novo, istaknuo je povodom premijere, redatelj Krešimir Dolenčić i napomenuo kako je predstavu posvetio svom učitelju, redatelju i pedagogu Jošku Juvančiću Jupi.

- Meni je ovo 130. premijera, ali se ne sjećam dugo da sam radio s ovakvom radošću i išao na probe. Komad je fantastično napisan i vrlo malo smo ga uopće kratili. Volimo reći kako smo se namučili i kako nam je bilo teško. Mi smo bili blagoslovljeni što nam je dano da u Dubrovniku radimo Vojnovića na takvom prostoru i da se svaki dan veselimo ići na probu, koliko god ona trajala i kakva god bila. Postali smo obitelj jer je naš život na probama bio intenzivan i lijep, rekao je Dolenčić.

Uz redatelja Krešimira Dolenčića, autorski tim čine skladatelj Stanko Juzbašić, scenografkinja Dinka Jeričević, kostimograf Leo Kulaš, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić, oblikovatelj zvuka Đoni Čučević, jezični savjetnik Maro Martinović, koreografkinja Zrinka Japunčić, inspicijent Roko Grbin, asistentica redatelja Roza Jurić, asistentice scenografkinje Marta Dolenčić i Marta Mršić (volonterke), asistentica kostimografa Ana Trischler i operater zvuka Aljoša Reljić.

Festivalski dramski ansambl čine Goran Grgić, Goran Višnjić, Maro Martinović, Karlo Mrkša, Joško Ševo, Toni Kukuljica, Branimir Vidić, Zrinka Cvitešić, Lara Nekić, Nika Lasić, Olivera Baljak, Perica Martinović, Mirej Stanić, Maro Drobnić, a kao puk i djeca Roko Roca, Luka Bokić, Toma Tolj, Nikolina Krupec, Nea Martinović, Petrunjela Baće, Jelica Čučević, Ante Tonći Đurković, Nea Njirić, Erin Saltarić i Božo Petrić.