EKV real tribute IQV in memoriam Milan Mladenović u Boogaloou

U petak 07.11.2025. će se u zagrebačkom klubu Boogaloo održati koncert EKV real tribute grupe IQV posvećen životnom djelu Milana Mladenovića i njegove grupe Ekatarina Velika povodom 31. godišnjice Milanove smrti (21.09.1958. - 05.11.1994.).

Ekatarina velika je po nekima najbolji ex-Yu rock band koji je godinama "žario i palio", snimili su sedam albuma koji spadaju u sam vrh ex-Yu scene, a i mnogo šire, te uživaju veliku popularnost i dan danas! Njihove pjesme su bezvremenske i glazbeno i tekstualno, koje i danas zvuče modern, a same riječi su aktualnije nego u doba kada su nastale. Na žalost sva četiri originalna člana, bubnjar Ivan Vdović - Vd, basist Bojan Pečar, pjevač i gitarist Milan Mladenović i klavijaturistica Margita Stefanović - Magi nisu više živi tako da se nad Ekatarinom Velikom nadvio i oblak mističnosti, a sam bend postigao kultni status.

Opus rada grupe EKV kao i pokoju pjesmu grupe Šarlo Akrobata u kojoj su prije EKV-a svirali Milan i Vd će izvesti po mnogima najbolji EKV tribute bend, beogradski IQV. IQV - EKV tribute bend je na svojim koncertima imao prilike nastupati i surađivati sa bivšim članovima EKV, Markom Milivojevićem, Ivanom Feceom Firčijem i Tanjom Jovićević, kao i sa drugim etabliranim glazbenicima poput Vasila Hadžimanova, Mite Jovančića (Block Out) i Dade Topića. Uz redovne klupske koncerte, bend je učestvovao na mnogim velikim regionalnim festivalima, na promocijama knjiga o članovima i tribinama posvećenim radu i stvaralaštvu EKV-a. No, najveću potvrdu je ovoj grupi ipak dala sama publika, jer njihova privrženost pjesmama Ekatarine Velike prihvačajući IQV iz koncerta u koncert, svojim stalnim prisustvom na njihovim nastupima, tako pružajući članovima benda podršku i podsticaj što im je podsticaj za daljni rad.

Nakon koncerta će nastaviti 80's Partyju na kojem će DJ Tomi Phantasma vrtiti tj puštati video spotove hitova iz zlatnog doba osadesetih sve do 04 sata ujutro, a na kojem će posjetioci koncerta slobodno moći ostati.

Vrata se otvaraju u 20 sati, a početak koncerta je najavljen u 21 sat. Cijena ulaznice iznosi 16 € kn u pretprodaji i 19 € na dan koncerta te se mogu kupiti preko Entrio.hr sustava, on line www.entrio.hr i na svim prodajnim mjestima Entria, popis ovdje: www.entrio.hr/outlets#close, kao i na samom ulazu u klub od 20 sati.