Nakon četiri izdanja Mudri Brk Festivala u Jelsi, po prvi put će se održati koncertna večer "Mudri Brk predstavlja" i to u subotu, 22.11.2025., u zagrebačkom Vintage Industrialu. Nastupit će brutalno plesni i koncertno sjajni Ki Klop kojima je to jedini zagrebački nastup do kraja godine, big indie poslastica koja pjeva na hrvatskom, a svira na engleskom Tidal Pull i bend proizašao iz Supervala koji će predstaviti album prvijenac Smrdljivi Martini.

Ki Klop je zagrebački disco pop trio kojeg čine Luka Žigolić na gitari i vokalu, Jakov Ramničer na basu i Laura Tandarić na bubnjevima i vokalu i koji topi disko i sve ispred sebe. Sa snažnom, čvrstom i upečatljivom ritam sekcijom te zaraznim plesnim grooveovima, Ki Klop kroz mantrične gitare i neodoljive vokale sve prisutne na podiju baca u plesni trans. Iza sebe imaju predivna izdanja; EP "U dućanu ćilima" te LP "Otopljeni disko", objavljen u suizdavaštvu JeboTona i Mudrog Brka koji je savršeni soundtrack za vruće večeri, ples do jutra i tulume na kojima se sve topi u sjaju disko kugle i svjetlima neona. Također imaju i priznanje struke, pa je tako bend proglašen Pop&Off izvođačem 2024. godine, uvršten na Impalinu listu "100 artists to watch", a nagrađen je i regionalnom nagradom RUNDA za Najboljeg novog izvođača godine.

Tidal Pull su hrvatski hard-boiled indie bend. Prošle godine su objavili hvaljeni album "Kad imamo mirne glave" koji se našao i na mnogim listama Top 10 najboljih albuma 2024. godine. Bend inače suvereno plovi između stilova i emocija, a u vlastitom je 'big indie' žanru pronašao savršeni balans između domaće autentičnosti i globalnog zvuka. Njihove pjesme kombiniraju britansko-američku indie rock estetiku s hrvatskim stihovima koji pogađaju ravno u srce, dok ih prepoznatljiva doza autoironije čini itekako bliskima publici. Iza sebe imaju dva albuma „Uvod u promatranje cvijeća pri punoj brzini" i „Kad imamo mirne glave", Rock&Off nagradu i masu koncerata.

Bend Smrdljivi Martini čine Lovro Urlić, Noa Klemenčić, Nikola Andrašić i Zvonimir Curiš. Posljednjih nekoliko godina su iz srednjoškolskog sastava prerasli u punokrvni rock bend koji ozbiljno konkurira na našoj sceni. Okupili su se kako bi se prijavili na Superval festival iz zezancije, a od samoga početka sviraju autorske pjesme. Kako sami kažu, pjevaju o konkretnim problemima svoje generacije, pametnim, ali i glupim forama, najboljim kombinacijama hrane, ljubavi i svom gradu. Posebnost ovog koncerta je u tome što će predstaviti album prvijenac.

Mudri Brk je indie label koji postoji sedam godina i trenutno ima roster od 30 izvođača, među kojima su javnosti najpoznatiji Valentino Bošković, Irena Žilić, IDEM i Ki Klop (u suradnji s JeboTonom), Šo!Mazgoon, Leut Magnetik, My Buddy Moose, St!llness, Tidal Pull, Miriiam i drugi sjajni izvođači. Do sada je objavljeno 13 LP izdanja na vinilu i skoro 30 albuma. Rado surađuje s bratskim diskografima kao što su JeboTon, Izvanredni diskograf i Basic & Rough.

"Ki Klop je bend na čijim smo koncertima izgubili najviše litara znoja u prosjeku. Tidal Pull je indie bend kakav Hrvatska mora imati. Smrdljivi Martini su bend koji zvuči kako treba zvučati novi mladi bend - savršeno nesavršeno. Jako se veselimo ovom koncertu, a bila bi baza da još netko dođe plesati s nama", rekao je Mudri Brk.



Cijena ulaznica je 18 eura u pretprodaji, 23 eura na dan koncerta (na ulazu ili online). Karte kupite u sustavu Core Event.

Više informacija na eventu.