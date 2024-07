Ed Sheeran u Zagrebu - dodatne ulaznice u prodaji

Stigla je vijest koja će oduševiti sve ljubitelje Eda Sheerana koji žele nesmetano plesati na njegovom premijernom koncertu u Hrvatskoj - novih 500 ulaznica za stajanje je u prodaji nakon već rasprodanog kontigenta za tu kategoriju ulaznica. Naime, nakon finalnih produkcijskih priprema, oslobodilo se još 500 mjesta za stajanje I te ulaznice su puštene u prodaju pa svi koji su ostali bez ulaznica mogu ih kupiti još danas! Također, osim novih ulaznica za stajanje, u prodaji je još manja količina ulaznica za tribine na www.eventim.hr .

Ed nastavlja svoju turneju današnjim koncertom u Poljskoj, te nastavlja prema Mađarskoj I Češkoj, a u Zagreb dolazi za nešto manje od mjesec dana. Prepun Hipodrom uživati će u Edovim najvećim hitovima poput Perfect", "Thinking Out Loud", "Shape of You", "Bad Habits" i još mnogim drugim pjesmama koje su Sheerana pretvorile u superzvijezdu.

Naravno, ne treba zaboraviti I iznimnog Calluma Scotta koji će svojim predivnim baladama zagrijati publiku za nastup koji svi s nestrpljenjem očekujemo.

Turneja Eda Sheerana produkcijski je toliko impresivna, te pomiče granice u entertainment inžinjeringu, tako da će osim predivnog audio iskustva, ovaj koncert u Zagrebu biti i pravi vizualni spektakl koji hrvatska publika još nije imala prilike vidjeti.

Za kupovinu ulaznica posjetite

Vrijedit će samo ulaznice koje su kupljene isključivo preko ovlaštenih ticketing servisa.

Informacije o službenim uslugama prodaje karata možete pronaći na www.edsheeran.com.