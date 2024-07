Joker Out pojačavaju ljetni festivalski hype s novim singlom „Šta bih ja“

Joker Out trenutno uživaju na velikim festivalskim pozornicama. Samo u srpnju i kolovozu očekuju ih koncerti na čak devet festivala širom Europe. Prije nekoliko dana zborno su pjevali s publikom Ruisrock festivala u Finskoj, a ovaj petak će isto napraviti na Glavnoj pozornici Exita, nakon kojeg slijede Varšava, Deichbrand festivalu u Njemačkoj, Sofiji, a sve završava koncertom na još jednom Main stageu - i to onom slavnog Szigeta u Budimpešti.

Joker Our - „Šta bih ja": https://youtu.be/wsmUkf2NEEw

Kad su se početkom godine Jokeri na neko vrijeme povukli u London, u potrazi za inspiracijom za treći studijski album nastala je skladba „Šta bih ja". Tekst joj govori o ljubavi na daljinu i osjećajima koje je petero njih doživjelo u velikom gradu. "U mističnim londonskim noćima potraga za ljubavlju i blizinom prelijeva se iz čaše u čašu i vreba iza ugla" poetski je sažima Bojan Cvjetićanin. Vatrenost kojom je pjesma obilježena potvrđuje i izjava benda: "Krenuli smo na zapad po svjetsku inspiraciju, a u nama su se rasplamsali balkanski duh i zvuk. Ta intenzivna mješavina vlastite kulture i novih iskustava prelila se u pjesmu, što je čini zaista posebnom."

Pjesma je impresionirala publiku već pri prvom izvođenju uživo, u sklopu turneje See You Soon. Iako još nije bila službeno objavljena, obožavatelji su je na koncertima snimili, proširili po internetu i bez problema zapamtili još jedan tekst. "Već od prvog koncerta znali smo da je to naš sljedeći singl, jer je pjesma izazvala daleko najveću euforiju u publici. Odmah nakon prvog javnog izvođenja, snimak je počeo kružiti na TikToku i postao viralan. Ubrzo ga je publika pjevala kao i sve ostale pjesme s albuma," dodaju Joker Out.