e.Go Life - auto na struju za mase

Kada je 2015. godine osnivao start-up e.Go Mobile u Aachenu, profesor Günther Schuh sa sveučilišta RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen) je kao glavni cilj naveo proizvodnju pristupačnih e-automobila koje „automobilski koncerni ne žele ili ne mogu ponuditi".

To nije prvi projekt ovog 60-godišnjeg profesora. On je 2010. je za potrebe njemačke pošte (Deutsche Post) konstruirao streetscooter, dostavno vozilo na električni pogon. 2014. je taj start-up prodao Deutsche Post za, kako je rekao, „par milijunčića".

E.Go Mobile od ove godine isporučuje tri modela elektroautomobila e.Go Life, čija cijena u prvom redu ovisi o kapacitetu baterije. Domet vozila s jednim punjenjem je 100 do 145 kilometara, što profesor Schuh smatra dovoljnim jer: „Elektroauto ima smisla samo u gradu."

Ekološka premija kao problem

Zbog problema u isporuci dijelova i s baterijom koja nije bila dovoljno vodootporna, do kraja godine će do kupaca stići najvjerojatnije oko 600, umjesto planiranih 1.000 vozila. No Schuh najavljuje da će iduće godine biti proizvedeno oko 10.000 vozila, a u godini kasnije čak 20.000. Procjenjuje se da bi tada broj zaposlenih porastao sa sadašnjih 400 na oko 1.500.

No osim s tehničkim poteškoćama, e.Go Mobile se suočio s još jednim problemom: ekološkom premijom od 6.000 eura koju prema odluci njemačke Vlade dobivaju kupci e-automobila jeftinijih od 40.000 eura. Jer, država subvencionira samo polovicu iznosa premije, a preostalih 3.000 eura ide na račun proizvođača. To si e.Go Mobile ne može priuštiti, za razliku od velike konkurencije koja bez problema izdatke za ekološku premiju može prebaciti na svoje druge, luksuzne modele.

Zato će svi modeli od 1. siječnja poskupjeti za nekih 2.000 eura. Tako će e.Go Life 20, model s najmanjom baterijom od 14,5 kWH, koštati 17.900 eura, e.Go Life 40 od 20.600 eura nadalje, a za e.Go Life 60 trebat će platiti najmanje 21.900 eura. Od svih tih iznosa treba odbiti ekološku premiju, što znači da će najjeftiniji model kupca koštati 11.900 eura. „Mi i dalje ostajemo proizvođač s najjeftinijim e-vozilima. Osim toga, s obzirom na nadprosječnu trajnost e.Go Life je najekonomičnije osobno vozilo", izjavio je Schuh.

Loša ekološka bilanca?

No mnogi tvrde da profesor Schuh nije toliko inovativan kako se na prvi pogled čini, nego da jednostavno ima smisla za marketing. Kao primjer navode da njegov e-automobil troši znatno više struje nego Tesla. Kritizira se također i to što je, kako priznaje i sam proizvođač, e.Go Life koncipiran kao drugo ili treće vozilo u obitelji, uz već postojeći automobil za veće udaljenosti, u pravilu s motorom s unutarnjim izgaranjem. Zato se ne koristi dovoljno često da bi imao pozitivnu ekološku bilancu u odnosu na proizvodnju, prigovaraju ekološki aktivisti. Dapače, oni tvrde da će mnogi vlasnici češće doći u iskušenje da koriste e-automobil nego daleko ekološkiji javni prijevoz.