Najprljaviji dijelovi automobila - iznutra

Svjesni ste kako se na školjci u WC-u možete zaprljati, pa njegovom korištenju prilazite pažljivo i koristite puno dezinfekcijskih sredstava koja ubijaju bakterije, dok u unutrašnjosti automobila puno manje njih čisti na adekvatan način.

Tako provedena studija procjenjuje koja su područja najprljavija, kao i koji tip automobila i koji tip vozača čine stvari još gorim. Rezultati provedenog istraživanja pokazuju kako je najprljavija stvar u vašem automobilu prekidač na radiju.

To ne iznenađuje s obzirom na činjenicu kako se ovi mali okretni prekidači koriste vrlo često i teško ih je očistiti (posebno one s gumiranim i neklizajućim završetkom). Idući najprljaviji dio unutrašnjosti automobila je sigurnosni pojas. To ima smisla, jer ga dodirnete barem dva puta, svaki put kad se vozite.

Potom slijede prekidači za električne prozore, upravljač, presvlake na sjedalima, držači za čaše I boce, te na kraju instrumentna ploča ispred vozača I suvozača. Kao što ste primijetili prethodno navedeni dijelovi unutrašnjosti automobila su oni koji se najviše dodiruju, pa nije ni čudo što je instrumentna ploča posljednja na popisu.

