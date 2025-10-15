Dvije vježbe za dug život

Dakle, vježbanje je nužna stvar, a pogotovo jednu jednostavnu, ali iznimno učinkovitu naviku koja, ako se prakticira dvaput tjedno, može ubrzati metabolizam, ojačati kosti i produljiti životni vijek. Dr. Sanam Grover, liječnik opće prakse koji svoje savjete dijeli na TikToku, ističe da je dizanje utega najvažnija aktivnost koju bismo svi trebali uvrstiti u rutinu.

Liječnik smatra da mnogi ljudi izbjegavaju utege jer se boje da će se "nabildati", ali ističe da je taj strah potpuno neutemeljen. "Ljudi mi stalno govore: 'Doktore, ne dižem utege, ne želim se nabildati.' Vjerujte mi, nećete. Znate li koliko je teško nabildati se dizanjem utega? Da je tako lako, svi bi to radili", poručuje liječnik.

Umjesto toga, trening snage donosi više energije, bolje držanje, jače kosti i brži metabolizam, bez izgleda profesionalnog bodybuildera. "Nećete dobiti velika ramena ili bicepse, ali dobit ćete medicinski dokazanu korist", dodaje dr. Grover.

Liječnik tvrdi: Trening snage može smanjiti rizik od prerane smrti

Prema njegovim riječima, nakon tridesete godine života tijelo prirodno gubi tri do osam posto mišićne mase godišnje, što se s vremenom ubrzava.

"To se zove sarkopenija, to je fensi naziv za gubitak mišića i jedan je od najvećih uzroka slabosti u kasnijoj dobi", objašnjava liječnik.

Studije pokazuju da trening snage samo dvaput tjedno može smanjiti rizik od prerane smrti za 20 posto, uz dodatnu zaštitu od dijabetesa, srčanih bolesti i nekih vrsta raka, piše Express.

"Mišić je besplatan lijek"

"Mišići su u osnovi besplatan lijek, i to bez poreza", kaže dr. Grover. "A dame, dizanje utega vam neće odjednom dati veće bicepse od vaših dečki. Ono što će vam dati jest samopouzdanje, bolje raspoloženje i sposobnost da sve svoje vrećice s kupnjom ponesete u jednom putu."

On dodaje kako nije potrebno provoditi sate u teretani: "Ne morate živjeti u teretani, samo dva treninga tjedno - čučnjevi, sklekovi, dizanje nečega težeg od vašeg telefona, i to je dovoljno da osigurate svoje tijelo za budućnost. Mišić je lijek, koristite ga."

Službene preporuke stručnjaka

Dr. Groverove tvrdnje u skladu su sa smjernicama britanskog NHS-a za odrasle između 19 i 64 godine. NHS preporučuje:

Najmanje dva dana tjedno vježbi snage koje uključuju sve glavne mišićne skupine (noge, leđa, prsa, trbuh, ramena i ruke),

150 minuta aktivnosti umjerenog intenziteta ili 75 minuta aktivnosti visokog intenziteta tjedno.

U vježbe jačanja mišića spadaju joga, pilates, dizanje utega, vježbanje s elastičnim trakama, vrtlarenje i vježbe s vlastitom težinom.