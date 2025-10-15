3 vrste povća za bolje srce

Stvar je zapravo vrlo jednostavna - visok krvni tlak jedan je od glavnih čimbenika rizika za srčane bolesti i moždani udar, a pravilna prehrana može imati velik učinak na njegovo snižavanje. Povrće bogato kalijem, magnezijem i antioksidansima pomaže u opuštanju krvnih žila i regulaciji cirkulacije.

Dobra vijest je da zamrznuto povrće može biti jednako hranjivo kao i svježe, jer postupak zamrzavanja čuva vitamine i minerale. Osim što štedi vrijeme i novac, smrznuto povrće smanjuje i bacanje hrane te se lako uklapa u svakodnevne obroke. Prema riječima nutricionista, ove vrste posebno doprinose zdravlju srca i snižavanju krvnog tlaka.

Brokula - prema nutricionistici i dijetetičarki Anni Alfred, brokula je odličan izvor vitamina C, vlakana i antioksidansa koji pomažu u zaštiti srca i krvnih žila. Vlakna snižavaju razinu "lošeg" LDL kolesterola, dok antioksidansi smanjuju upalu koja može dovesti do povišenog tlaka. Brokula se može dodavati u tjestenine, juhe i variva, a pečena na visokoj temperaturi postaje ukusno hrskava i aromatična. Alfred preporučuje i jednostavnu pripremu na pari uz maslinovo ulje i limunov sok.

Cvjetača - cvjetača sadrži obilje vlakana i vitamina C, koji doprinose zdravlju krvnih žila i smanjenju rizika od hipertenzije. Vlakna pomažu u regulaciji kolesterola i tjelesne težine, dok vitamin C djeluje kao snažan antioksidans. Zahvaljujući blagom okusu, cvjetača je vrlo svestrana i može se koristiti u obliku "riže", pirea ili kao dodatak juhama i varivima. Pečenjem poprima lagano orašasti okus i savršeno se uklapa uz nemasne izvore proteina.

Prokulice - nutricionistica i dijetetičarka Ambrazia Sublett preporučuje prokulice zbog vlakana, željeza, vitamina K i kalija - hranjivih tvari ključnih za zdravlje srca i regulaciju krvnog tlaka. Kalij pomaže u neutraliziranju viška natrija i širi krvne žile, dok vlakna poboljšavaju razinu kolesterola. Sublett savjetuje da se prokulice peku na prethodno zagrijanom plehu, uz malo ulja i omiljenih začina, kako bi bile hrskave izvana i mekane iznutra.

Prilikom kupnje važno je birati smrznuto povrće bez dodataka soli, umaka i maslaca. Najbolje je kuhati ga na pari ili peći, jer kuhanje u vodi smanjuje količinu vitamina. Kombiniranjem više vrsta povrća u juhama ili prilozima dobiva se raznolik, hranjiv i srčano zdrav obrok.