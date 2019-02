Dubai – kozmopolitski grad s tisuću lica

Dubai je živahan, kozmopolitski grad koji posjetiteljima nudi jedinstveno iskustvo zahvaljujući brojnim kulturnim sadržajima, najboljim međunarodnim restoranima, ali i suncu koje grije cijelu godinu. Zato je idealno odredište za odmor u kojem posjetitelji mogu uživati u impresivnim gradskim znamenitostima i zabavnim programima, plažama i brojnim drugim aktivnostima. Ovaj multikulturalni grad nudi sadržaje za sve uzraste, bilo da se radi o mladima, parovima, obiteljima s djecom ili „zlatnoj generaciji".

Većina nas je čula za poznate građevine u Dubaiju, uključujući najvišu zgradu na svijetu - Burj Khalifu, te Burj Al Arab i Dubai Mall, međutim, ovaj grad nudi i atrakcije koje pripadaju u kategoriju „ekstremnijih", uključujući avanturističke vodene sportove, najduži urbani zip-line na svijetu, pa čak i zatvoreno skijalište površine 22.500 četvornih metara. Uz to, Dubai ima rastuću umjetničku scenu koja privlači regionalne i međunarodne umjetnike u čijim je nastupima moguće uživati tijekom cijele godine.

Emirates, najveća svjetska međunarodna aviokompanija, svakodnevni je let iz Zagreba prema svom modernom čvorištu u Dubaiju uvela u lipnju 2017. godine pa je tako još lakše posjetiti Dubai - destinaciju koju nikako ne biste trebali zaobići. U nastavku pronađite prijedloge događanja najavljenih za sljedeće mjesece i počnite planirati svoje putovanje.

Kultura

Što se tiče kulturnih događanja, Dubai ima atraktivnu ponudu cijele godine. Bilo da se radi o umjetnosti i zabavi, ili čak o šopingu ili pak sportu, čini se da Dubai ima festival za sve.

Dubai Jazz Festival koji sponzorira Emirates Airline održat će se od 20. do 22. veljače u Media City Amphitheatre. Festival je dosad ugostio svjetski poznate glazbenike kao što su Carlos Santana i Macy Gray. Ovogodišnje 17. izdanje dovodi Snow Patrol, Jamiroquai i Aliciu Keys.

Ljubitelje umjetnosti privući će mnoštvo umjetničkih galerija, posebice umjetnička četvrt Alserkal, poznata i pod imenom Alserkal Avenue. Smješten u industrijskoj četvrti AI Quozu, ovaj art district se prostire na 500.000 četvornih metara u kojem više od 60 kreativnih koncepata, od galerija suvremene umjetnosti do neovisne kinematografije, zajedno tvore neprocjenjivu umjetničku simbiozu. Ono što je prije desetak godina započelo kao skupina od 20 umjetničkih galerija smještenih u nizu skladišta, preraslo je u urbano središte koje kombinira umjetnost, gastronomiju, modu i glazbu s opsežnim programom kulturnih događanja među kojima je Art Dubai, najavljen za 20. do 23. ožujka. Uskoro će biti najavljen program radionica, događanja i festivala za ožujak.

World Art Dubai, koji se održava od 3. do 6. travnja, smatra se glavnim događajem umjetničke sezone u Dubaiju. U petom izdanju bit će predstavljena kolekcija suvremenih slika, grafika, skulptura, fotografija dostupnih za kupnju.

Idealni planovi za sve ljubitelje stripova zasigurno uključuju posjet The Middle East Film & Comic Con koji će se u Dubai World Trade Centru održati od 11. do 13. travnja. Pridružite se tisućama posjetitelja među kojima će mnogi biti odjeveni u odjeću svojih omiljenih junaka i uživati u glazbenim nastupima i različitim natjecanjima, a zabavljat će ih mnoštvo animatora te više od 400 izlagača.

Gastronomija

Dubai posjetiteljima nudi međunarodno kulinarsko iskustvo koje obuhvaća mnoge kuhinje poput američke, europske, arapske, meksičke, indijske te japanske. Posjetitelji mogu uživati ​​u izvrsnoj svjetskoj hrani u hotelima s pet zvjezdica te mnogobrojnim restoranima, uključujući najbolje francuske, talijanske, mediteranske, britanske i njemačke specijalitete. Azijski restorani pak nude kineska, japanska, korejska, tajlandska, filipinska i malezijska jela.

Međutim, vjerojatno najpopularnija kuhinja među mještanima jest arapska hrana, osobito libanonska gastronomija. Tu su i izvrsni marokanski, indijski, pakistanski i filipinski restorani koji zadovoljavaju sve ukuse. S toliko restorana, mnoštvom različitih namirnica, novih začina i okusa, zasigurno ćete naći nešto novo za kušati. Tijekom godine održavaju se razni festivali, kao i natjecanja i stručni kongresi koji postavljaju nove trendove u gastronomskoj industriji.

Od 21. veljače do 9. ožujka održava se Dubai Food Festival koji slavi razne kulinarske ponude u gradu. Od posebno pripremljenih menija u najboljim restoranima u Dubaiju tijekom popularnog tjedna restorana Dubai Restaurant Week do otkrivanja budget-friendly lokacija, Dubai Food Festival zadovoljava sve ukuse i želje. Trgovački centri i restorani diljem grada pridružuju se svečanostima organizirajući posebne događaje i nudeći ekskluzivne menije i popuste. Ostali važniji događaji vezani uz festival uključuju Beach Canteen koji okuplja najbolje gradske koncepte domaće hrane na zabavnom obiteljskom događanju i Taste of Dubai, događaj koji se održava na samom kraju festivala. Taste of Dubai koji je najavljen za 8. do 10. ožujka, gurmanima nudi priliku da kušaju ukusna jela vrhunskih restorana i upoznaju slavne chefove iz cijelog svijeta.

Stoga, ako ste putnik koji prvenstveno voli uživati u kulturnim sadržajima, upoznavati nove ljude i kušati neotkrivena jela, nadamo se da je ovaj kratak vodič bio dovoljan da u vama probudi znatiželju. Neka Dubai budi vaša sljedeća destinacija jer jedna stvar je sigurna- nećete požaliti!

Od 2. prosinca 2018. godine do 30. ožujka 2019. godine, letove između Dubaija i Zagreba preuzela je Emiratesova partnerska aviokompanija flydubai. Nakon 30. ožujka letove ponovo preuzima Emirates. Emiratesovi putnici koji lete iz Hrvatske mogu uživati u nagrađivanom sustavu za zabavu u zrakoplovu, ice, s do 4.000 kanala, do 20MB besplatnog Wi-Fi prometa, kao i u regionalno nadahnutim jelovnicima koje pripremaju nagrađivani kuhari.

Za više informacija o Emiratesu, uključujući i kako rezervirati letove, posjetite www.emirates.com/hr