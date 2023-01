Dramatičan ciklus Big Banga Duška Šibla

Na nizu novih slika, većinom akrila na raznolikim ali većim i velikim formatima suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, akademskog slikara Duška Šibla, oživotvorio se je novi eruptivni ciklus, slobodno se može reći posvećen velikom prasku-Big Bangu, trenutku kada se svemir počeo širiti iz točke neizmjerne gustoće.

Riječ je o seriji slika uzavrelog kolora, nemjerljivih energetskih silnica koje se nezaustavljivo kreću u svim pravcima, neprestano, skokovito, izravno, eliptično, tvoreći uzburkani volumen mrlja, crta, dugačkih nakošenih tragova protežućih boja.

Trenutak stvaranja, prapočetak svega, svemir u nastajanju u crvenoj, zelenoj, plavoj, smeđoj, narandžastoj, crnoj, sve u kolopletu, gibanje po cijeloj površini platna.

Slike ostavljaju neprijeporan dojam, kako će strjelice pojedinih boja izjuriti s platna i stopiti se s današnjim danom.

Istodobno, novi se ciklus može prepoznati i kao iskaz emotivnih stanja u kojima se je teško obuzdati se, kontrola se posve izgubila i tko zna što će se dogoditi u idućem trenutku jer sve je moguće i sve se može neočekivano očekivati.

Snažan, buran, nadahnujući kolor Duška Šibla rasplamsao se ,reklo bi se do krajnjih granica, u ovom ciklusu, no čini se, kako to nije vrhunac kolorističkih moći ovoga nadarenog i produktivnog umjetnika.

Šibl slika sve otvorenije i slobodnije, bez osvrtanja i bez ustezanja, emotivno, iz nutrine, maestralno.