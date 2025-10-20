Doručak koji vam skida kilograme viška
Jednostavan doručak koji može podržati mršavljenje su "overnight oats", zobene pahuljice pripremljene preko noći
Iako ne postoji čarobni recept koji će ubrzati rezultate, postoje obroci koje mnogi dijetetičari preporučuju jer su jednostavni, hranjivi i ukusni. Ključ je u pripremi unaprijed, posebno onih jela koja možemo napraviti večer prije, kako bismo ujutro bez stresa započeli dan zdravije i lakše se držali svojih ciljeva.
Prema riječima dijetetičarke Tracey Brigman, jednostavan doručak koji može podržati mršavljenje su "overnight oats", zobene pahuljice pripremljene preko noći.
"Zobene pahuljice bogate su vlaknima i pomažu u stabilizaciji razine šećera u krvi", objašnjava Brigman. Priprema je jednostavna, dovoljno je pomiješati zob s vodom ili mlijekom, a po želji se može dodati proteinski prah ili grčki jogurt za dodatni unos proteina. Smjesa se ostavi u hladnjaku preko noći i spremna je za jutarnji obrok.
Raznolikost osigurava uravnotežen unos hranjivih tvari
Ipak, Brigman upozorava da kod pripreme trebamo paziti na količinu i dodatke. "Dodavanje sastojaka poput čokoladne ili punomasnog mlijeka povećava kalorijsku i šećernu vrijednost", napominje.
Ako obrok ne sadrži dovoljno proteina, može se dogoditi da brzo ogladnimo, što potiče češće grickanje i time usporava mršavljenje. Dodaje i da zobene pahuljice ne bi trebale biti jedini doručak svaki dan jer "različite namirnice sadrže različite vitamine i minerale, pa raznolikost osigurava uravnotežen unos hranjivih tvari".
Osim zobenih pahuljica, preporučuju se i druge jednostavne opcije koje se mogu pripremiti večer prije. Dijetetičarka Gianna Totillo predlaže puding od chia sjemenki jer je bogat vlaknima i zasitan: "Odličan je za pripremu unaprijed, možete ga napraviti u staklenci i ponijeti sa sobom".
Dijetetičarka Mariana Dineen savjetuje da se chia sjemenke pomiješaju s nezaslađenim mlijekom, dok dijetetičarka Caroline M. Fox preporučuje salatu od jaja s avokadom i svježim sirom. "Ovaj obrok bogat je proteinima i zdravim mastima te se lako može namazati na integralni tost", kaže Fox i dodaje da zamjena majoneze svježim sirom potiče osjećaj sitosti i smanjuje potrebu za međuobrocima.
Dakle, krenite o ovim već od sutra navečer! ;)
