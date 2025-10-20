Doručak koji vam skida kilograme viška

Iako ne postoji čarobni recept koji će ubrzati rezultate, postoje obroci koje mnogi dijetetičari preporučuju jer su jednostavni, hranjivi i ukusni. Ključ je u pripremi unaprijed, posebno onih jela koja možemo napraviti večer prije, kako bismo ujutro bez stresa započeli dan zdravije i lakše se držali svojih ciljeva.

Prema riječima dijetetičarke Tracey Brigman, jednostavan doručak koji može podržati mršavljenje su "overnight oats", zobene pahuljice pripremljene preko noći.

"Zobene pahuljice bogate su vlaknima i pomažu u stabilizaciji razine šećera u krvi", objašnjava Brigman. Priprema je jednostavna, dovoljno je pomiješati zob s vodom ili mlijekom, a po želji se može dodati proteinski prah ili grčki jogurt za dodatni unos proteina. Smjesa se ostavi u hladnjaku preko noći i spremna je za jutarnji obrok.

Raznolikost osigurava uravnotežen unos hranjivih tvari

Ipak, Brigman upozorava da kod pripreme trebamo paziti na količinu i dodatke. "Dodavanje sastojaka poput čokoladne ili punomasnog mlijeka povećava kalorijsku i šećernu vrijednost", napominje.

Ako obrok ne sadrži dovoljno proteina, može se dogoditi da brzo ogladnimo, što potiče češće grickanje i time usporava mršavljenje. Dodaje i da zobene pahuljice ne bi trebale biti jedini doručak svaki dan jer "različite namirnice sadrže različite vitamine i minerale, pa raznolikost osigurava uravnotežen unos hranjivih tvari".

Osim zobenih pahuljica, preporučuju se i druge jednostavne opcije koje se mogu pripremiti večer prije. Dijetetičarka Gianna Totillo predlaže puding od chia sjemenki jer je bogat vlaknima i zasitan: "Odličan je za pripremu unaprijed, možete ga napraviti u staklenci i ponijeti sa sobom".

Dijetetičarka Mariana Dineen savjetuje da se chia sjemenke pomiješaju s nezaslađenim mlijekom, dok dijetetičarka Caroline M. Fox preporučuje salatu od jaja s avokadom i svježim sirom. "Ovaj obrok bogat je proteinima i zdravim mastima te se lako može namazati na integralni tost", kaže Fox i dodaje da zamjena majoneze svježim sirom potiče osjećaj sitosti i smanjuje potrebu za međuobrocima.

Dakle, krenite o ovim već od sutra navečer! ;)