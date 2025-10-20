Napitak za bolju jetru

Da nam svima bude kristalno jasno - magična rješenja ne postoje, pojedini napitci imaju bolje uporište u istraživanjima od drugih. Ključ je u spojevima koji djeluju na masnoće u krvi i upalne procese te u navikama koje se lako mogu održavati iz dana u dan.

Riječ je o zelenom čaju. Njegovi polifenoli, osobito katehini poput EGCG-a, povezani su s blagim sniženjem ukupnog i LDL kolesterola, dok se u više radova navodi i pozitivan učinak na jetrene enzime te masnoću u jetri kod osoba s bezalkoholnom masnom bolesti jetre.

Razni savjetnici za prehranu naglašavaju da su upravo ovi spojevi razlog zbog kojeg zeleni čaj ima reputaciju napitka koji je dobar za zdravlje i jetru, uz napomenu da su učinci umjereni i da se najbolje vide kao dio cjelovite prehrane i stila života.

Zeleni čaj vrijedi shvatiti kao "svakodnevni bonus", a ne kao čudotvorno rješenje

Međutim, važno je birati nezaslađeni zeleni čaj i piti ga redovito, primjerice tijekom jutra ili ranog poslijepodneva. Nema jedinstvene "idealne" doze za sve, ali dosadašnje analize povezuju redovitu konzumaciju s povoljnim promjenama u lipidnom profilu. Ključno je izbjegavati dodavanje šećera i sličnih dodataka kako bi se zadržala korist napitka.

Savjetnici za prehranu također podsjećaju da zeleni čaj nije zamjena za terapiju ni zdrave navike: najbolji rezultati dobivaju se uz mediteranski tip prehrane, redovitu tjelesnu aktivnost i dobar san. Ako je osoba osjetljiva na kofein ili uzima lijekove, preporučuje se razgovor s liječnikom kako bi se utvrdila odgovarajuća količina, jer i blagi stimulansi mogu utjecati na toleranciju i djelovanje lijekova.

Dakle, zeleni čaj vrijedi shvatiti kao "mali svakodnevni bonus" za kolesterol i jetru, a ne kao čudotvorno rješenje. Dosljednost je važnija od savršenstva: nekoliko šalica nezaslađenog zelenog čaja tijekom tjedna, uz uravnoteženu prehranu i kretanje, realan su i održiv način da se podrži zdravlje kardiovaskularnog sustava i jetre.

Sve u svemu, u nekom trenutku dana, kad vam najbolje paše, popije zeleni čaj...