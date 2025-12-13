Što ne bismo smjeli piti na prazan želudac

Neke napitke treba izbjegavati na prazan želudac, a u nastavku doznajte i što učiniti kada vas uhvati želja za kavom ili gaziranim sokom, a još niste ništa jeli.

Alkohol - bilo da je riječ o mimozi uz doručak ili večernjim koktelima, alkohol je loš izbor ako je prošlo nekoliko sati od vašeg zadnjeg obroka. "Alkohol se vrlo brzo apsorbira kroz sluznicu želuca", kaže Carli. "Bez hrane u želucu koja bi usporila taj proces, razina alkohola u krvi može brzo porasti." Rezultat može biti brza intoksikacija i osjećaj pečenja u želucu, jer alkohol povećava lučenje želučane kiseline.

Crna kava - mnogima je kava omiljeni jutarnji ritual za razbuđivanje i bolju koncentraciju, a može zaštititi i od dijabetesa te određenih vrsta raka. Ipak, kada niste jeli neko vrijeme, ispijanje kave, osobito crne, može biti preteško za vaš želudac. "Budući da kava sadrži klorogenske kiseline, vrlo je kisela i potiče želudac da proizvodi još više kiseline", kaže epidemiologinja Jacqueline A. Vernarelli.

Čajevi s kofeinom - ako mislite da je čaj nježnija alternativa kavi, razmislite ponovno. "Kofein u čaju može povećati proizvodnju želučane kiseline", napominje dijetetičarka Kristen Carli. Kada se to dogodi, mogli biste primijetiti simptome poput mučnine, refluksa kiseline i grčeva u želucu. Baš kao i kod kave, problem može biti i temperatura napitka. Prevruć čaj može iritirati sluznicu jednjaka i želuca. Carli preporučuje da izbjegavate jake čajeve i da prije šalice čaja pojedete nešto bogato mastima ili proteinima, poput tvrdo kuhanog jajeta, jogurta ili kruha od cjelovitih žitarica.

Energetska pića - kada se borite s umorom, možda ćete posegnuti za energetskim pićem, no budite oprezni. "Ova pića često imaju izuzetno visoke razine kofeina i puna su šećera, što može naglo povisiti razinu glukoze u krvi", kaže Vernarelli. Čak i verzije bez šećera sadrže velike količine kofeina, a tijelo ih bez hrane apsorbira puno brže. Uz to, "energetska pića obično sadrže aditive poput taurina, guarane i niacina, koji mogu uzrokovati mučninu kada se uzimaju bez hrane", dodaje Vernarelli. Njezin je savjet konzumirati ih uz međuobrok bogat proteinima, poput orašastih plodova, sira ili jaja.

Gazirana pića - zvuk otvaranja limenke gaziranog pića mnogima je ugodan, no vašem želucu vjerojatno nije. Gazirana pića svoju pjenušavost dobivaju od ugljičnog dioksida, koji se u želucu širi i pretvara u plin, objašnjava Carli. "Ovaj plin nastavlja se nakupljati i dizati, osim ako u želucu nema hrane koja bi to spriječila", pojašnjava ona. "Kada se plin digne, sa sobom donosi želučanu kiselinu koja može doprinijeti refluksu." To može dovesti do žgaravice, nadutosti i podrigivanja. Najbolje je ograničiti ili preskočiti gazirana pića natašte. Ako ih ipak pijete, činite to polako i ostanite u uspravnom položaju barem 30 minuta.

Sokovi od citrusa - sokovi od naranče, limuna i grejpa odličan su izvor vitamina C, ali su također bogati limunskom kiselinom i šećerom. "Kiselost soka od naranče može iritirati sluznicu želuca, što može biti problem ako imate čir", kaže Sauceda. Uz to, velika količina šećera može naglo povisiti razinu šećera u krvi, što dovodi do pada energije i novih žudnji. Ispijanje soka natašte može uzrokovati grčeve i mučninu.

Kako biste izbjegli ove neugodne učinke, Carli preporučuje da prvo pojedete uravnotežen obrok koji uključuje povrće, cjelovite žitarice i nemasne proteine. Također, birajte pića s nižim udjelom alkohola i pijte vodu između alkoholnih pića.