Kućni lijekovi za najčešće zdravstvene probleme

Lijekovi za najučestalije zdravstvene probleme često mogu biti vrlo skupi, a da ne spominjemo i trošenje vremena koje vam je potrebno da odete do najbliže ljekarne. Sjetite se što su vam bake davno savjetovale - ostvarit ćete uštede novca i vremena, a nećete imati loše nuspojave.

Krvarenje

Imate malu posjekotinu ili ste se uboli na nešto. Jedan od najlakših načina da zaustavite krvarenje je da ranu pospete cayenne paprom i uz to ublažiti bol.

Zubobolja

Probleme za zubima nikada ne smijete zanemarivati. Imajte u vidu da bilo koja vrsta infekcije tako blizu mozga može imati ozbiljne posljedice. No za prvu ruku, kako biste ublažili bol i oteklinu dok čekate na red za zubara, uzmite malo esencijalnog ulja klinčića i utrljajte ga u zube i na desni ili možete uzeti malo zdrobljenog češnjaka (koji ujedno ima izvrsna antibakterijska svojstva).

Osip i kožne alergije

Prije uzimanja jakih antihistaminika razmislite o zelenom čaju. Pijte dvije do tri šalice na dan. Zeleni čaj sadrži određene supstance kao i lijekovi za alergije pa je vrlo vjerojatno da će vam pomoći.

Atletsko stopalo

Radi se o gljivicama i neugodnom mirisu. Prvo prozračite noge, natopite ih u slanoj vodi, operite ih sa sokom od češnjaka ili ih natopite u mješavini vode i bijelog ili jabučnog octa. Sve to će vam pomoći da ubijete gljivice. No morate biti uporni, dosljedni, redovito to činiti i ne odustajati. Bez obzira na koji tretman se odlučili, ponavljate postupak više puta na dan i to najmanje tjedan dana. Imajte na umu da su gljivice vrlo uspješne u prikrivanju i ponovnom vraćanju.

Akne i osjetljiva koža

Prvo, morate dobro izanalizirati vlastiti životni stil jer neravnoteža u zdravlju i prehrani može imati negativne posljedice po vaš ten. U međuvremenu, lice perite uz pomoć zobene kaše jer je ona nježan eksfolijant i izvlači masnoće i nečistoće iz kože.

Upala uha

Ovo može biti ozbiljan zdravstveni problem i zato otiđite liječniku što je prije moguće. U međuvremenu, stanje možete ublažiti uz pomoć par kapi soka od češnjaka ili bijelog octa koje ćete staviti u ušni kanal i glavu nagnuti na drugu stranu kako bi tekućina došla do upaljenog mjesta. Češnjak i ocat su, u slučaju bakterijskih infekcija, sjajni pomagači jer stvaraju sredinu koja ubija bakterije i onemogućuje njihovo daljnje širenje. Radite to više puta na dan dok simptomi ne prođu. Ako se stanje i dalje pogoršava, odmah liječniku.

Upala mišića i modrice

Bole vas mišići, modrice, uganuli ste zglob i slično? Odmah bolno mjesto tretirajte kremom od arnike (veprovac, brđanka) koja djeluje antiflogistično odnosno protuupalno.

Nadutost

Ako ste ikada jeli grah ili sirovo povrće znate o čemu se radi. Ali ako nadutost traje nekoliko dana ili se javlja kronično, u ljekarna možete nabaviti probavne enzime koji će riješiti taj problem. Ali nije loše pokušati u prehranu ubaciti đumbir, paprenu metvicu ili nanu, korijandar i kopar. U obliku čaja su najučinkovitiji.

Prhut

Prije prelaska na jake šampone i slična kemijska sredstva pokušajte nešto sasvim prirodno - utrljate na skalp gel aloe vere, ostavite ga tako 20 minuta i isperite. Ovo će zasigurno riješiti problem svraba i suhoće. Drugi lijek je jabučni ocat. Pokušajte nekoliko puta upotrijebiti jedno od ovih rješenja i provjerite djeluju li na vas. Znajte da čak i šamponi protiv prhuti zahtijevaju redovitu i čestu uporabu pa zato ne odustajte odmah.

Glavobolja i migrena

Utrljate malo ulja metvice ili lavande na sljepoočnice i na dno vrata. Udisanje mirisa ovih ulja također pomaže. Trljajte krišku svježeg limuna ili limete po čelu. Krizantema je također sjajna za glavobolju. Malo kofeina nije na odmet, ali samo ako ga uzimate preko zelenog čaja.

Problemi s probavom i žgaravica

Prvo, razmislite što je uopće izazvalo žgaravicu. Prejeli ste se? Jeli ste jako začinjenu hranu? Jeli ste kasno navečer? Zatim uzmite žličicu dvije jabučnog octa i progutajte.

Zatvor

Prvo, pijte puno vode i jedite voće i salate. Sjajno rješenje je i žličica maslinova ulja pomiješana s malo razrijeđenog soka od naranče ili limuna. Imajte na umu da zatvor može biti i posljedica stresa, depresije, neaktivnosti, nedostatka hranjivih tvari. Zato je važno da dobro razmislite i o svom životnom stilu.

Bolno grlo

Prvi znak dolaska prehlade ili gripe. Bol možete ublažiti grgljanjem tople slane vode nekoliko puta na dan i konzumacijom čajeva s medom.

Opekline

Opržili ste se na plinski štednjak, na peć na glačalo... Prvo operite opeklo mjesto hladnom vodom, a zatim odmah nanesite malo aloe vera gela. Oni koji nemaju taj gel u kući mogu se poslužiti kriškom krumpira - uzmite krumpir i trljate mjesto na kojem ste se opekli. Na kraju, poslužiti vam može i med. On ima sjajna ublažujuća i antibakterijska svojstva, a nije na odmet da opeklinu tretirate i hladnim senfom.

Mučnine

Klasični lijek je čaj od đumbira ili kandirani đumbir. Možete ga žvakati i sirovog, ali znajte da je poprilično jaka okusa. Nije loša ideja njušiti i udisati ulje metvice i lavande.