Dodatne dvije izvedbe 'Mare i Kate' na DLJI

'Mara i Kata' autorski je projekt redatelja Saše Božića koji je nastao u suradnji s dramskim umjetnicama Natašom Dangubić u ulozi Mare i Doris Šarić Kukuljicom u ulozi Kate, a koji je premijerno izveden na 71. Dubrovačkim ljetnim igrama.

Inspiriran je legendarnom emisijom HR Radio Dubrovnika Na posjedu u kundurica te knjigom Dubrovačke kundurice Dese Begović Mrkušić, no Mara i Kata zapravo počinju tamo gdje originalna radio snimka završava. Izvrsne glumice u duetu komentiraju i kritiziraju sve i svakoga, a svojim specifičnim humorom te tempiranim komičnim obratima i originalnim jezikom publiku, u uvijek do posljednjeg mjesta ispunjenom gledalištu, dovode do suza.

Ulaznice za predstavu dostupne su preko festivalskih mrežnih stranica www.dubrovnik-festival.hr ili servisa www.ulaznice.hr te na blagajni u Festivalskoj palači (Od Sigurate 1), svakim danom od 9 do 21:30 sati.