Dnevni horoskop za 6. listopada 2025.

Dnevni horoskop za 6. listopada, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Vage će danas morati pronaći dobre ljude oko sebe, Bikovi će morati napraviti nešto nezamislivo za sebe, dok Vodenjaci trebaju izmislite nešto novo, krajnje im je vrijeme...

Na današnji dan rođeni su arhitekt Le Corbusier, avijatičar Roland Garros i glumica Elisabeth Shue.

---------------------------------------------

Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:

OVAN BIK BLIZANCI RAK





LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION





STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE







........................................

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)

........................................

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2025. i

Mjesečni horoskop za listopad

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2025. godini

----------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.

Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.