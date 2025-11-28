« Horoskop
objavljeno prije 1 dan i 8 sati
DNEVNI HOROSKOP

Dnevni horoskop za 27. studenoga 2025.

Pročitajte dnevni horoskop za 27. studenoga, dan kada su rođeni Aleksandar Dubček, Bruce Lee i Jimmi Hendrix

Dnevni horoskop za 27. studenoga
Dnevni horoskop za 27. studenoga (Metro)
Više o

horoskop

,

dnevni horoskop

,

27. studenoga

,

horoskop dnevni

,

današnji horoskop

,

horoskop za danas

,

horoskop današnji

,

27. 11.

Dnevni horoskop za 27. studenoga, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Bikovi se trebaju malo više potruditi sredinom tjedna, Djevice moraju riješiti neke stvari jako brzo, dok će Ribe tražiti sve što im pripada...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni političar Aleksandar Dubček, poznata zvijezda borilačkih filmova Bruce Lee te čarobnjak na gitari Jimmi Hendrix.

---------------------------------------------

Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:

 OVAN  BIK  BLIZANCI  RAK
 Dnevni horoskop Ovan
  Dnevni horoskop Bik  Dnevni horoskop Blizanci
  Dnevni horoskop Rak
 LAV  DJEVICA  VAGA  ŠKORPION
 Dnevni horoskop Lav  Dnevni horoskop Djevica
  Dnevni horoskop Vaga
  Dnevni horoskop Skorpion
 STRIJELAC  JARAC  VODENJAK  RIBE
 Dnevni horoskop Strijelac
  Dnevni horoskop Jarac
  Dnevni horoskop Vodenjak
  Dnevni horoskop Ribe

........................................

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18) 

........................................

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2025. i

Mjesečni horoskop za studeni

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2025. godini

----------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.

Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.
26.11.2025. 22:44:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh