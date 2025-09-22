« Horoskop
objavljeno prije 26 minuta i 20 sekundi
DNEVNI HOROSKOP

Dnevni horoskop za 23. rujna 2025.

Pročitajte dnevni horoskop za 23. rujna, dan kada su rođeni Euripid, Ray Charles i Bruce Springsteen

Dnevni horoskop za 23. rujna
Dnevni horoskop za 23. rujna (Metro)
Više o

Ribe

,

Rak

,

Vaga

,

Bik

,

horoskop

,

dnevni horoskop

,

23. rujna

,

Lav

,

Ovan

,

Djevica

,

Škorpion

,

Strijelac

,

Jarac

,

Vodenjak

,

horoskop dnevni

,

horoskop za danas

,

horoskop današnji

,

23. 9.

,

današnji horoskop

Dnevni horoskop za 23. rujna, stiga jesen, kalendarski naravno... i sad, što nas čeka? Vodenjaci bi mogle biti malo depresivni, Vage su sretne jer im je tek Sunce ušlo u znak, a Ovnovi će trebati promijeniti neke stvari...  

Na današnji dan rođeni su jedan od tri najveća grčka tragičara Euripid, pjevač i pijanist Ray Charles i jedan od najvećih rock-glazbenika Bruce Springsteen.

---------------------------------------------

Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:

 OVAN  BIK  BLIZANCI  RAK
 Dnevni horoskop Ovan
  Dnevni horoskop Bik  Dnevni horoskop Blizanci
  Dnevni horoskop Rak
 LAV  DJEVICA  VAGA  ŠKORPION
 Dnevni horoskop Lav  Dnevni horoskop Djevica
  Dnevni horoskop Vaga
  Dnevni horoskop Skorpion
 STRIJELAC  JARAC  VODENJAK  RIBE
 Dnevni horoskop Strijelac
  Dnevni horoskop Jarac
  Dnevni horoskop Vodenjak
  Dnevni horoskop Ribe

........................................

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18) 

........................................

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2025. i

Mjesečni horoskop za rujan

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2025. godini

----------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.

Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.

22.09.2025. 22:23:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh