Dnevni horoskop za 12. listopada 2025.

Dnevni horoskop za 12. listopada, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Vage će tražiti krivca za probleme, Bikovi moraju napokon završiti što su počeli, dok se Vodenjaci trebaju izraziti normalno... što im nikad nije lako niti jednostavno.

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni okultist Aleister Crowley, jedan od najzačajnijih tenora svih vremena Luciano Pavarotti i general Ante Gotovina

---------------------------------------------

Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:

OVAN BIK BLIZANCI RAK





LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION





STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE







........................................

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)

........................................

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2025. i

Mjesečni horoskop za listopad

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2025. godini

----------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.

Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.