Dijete mogu imati nezgodne nuspojave

Dijete su jednostavne, misli većina ljudi - jednostavno krenu na dijetu i izgube kilograme... i to je to? Ne, nije, naravno, to je i više i kompliciranije od same dijete.

Štoviše, kad krenete na dijetu, mogli bi imati prilično nezgodne nuspojave, kako za sebe, tako i za druge ljude koji žive ili rade s vama.

Oni koji si uskraćuju kalorije su vrlo eksplozivnog ponašanja, lakše ih je iživcirati i vrlo lako se ljute u odnosu na one koji jedu što žele.

Nakon najnovijeg istraživanja na tu temu došlo se do zaključka kako napori u očuvanju samokontrole tijekom dijeta može dovesti do agresivnog ponašanja prema drugim ljudima.

Nadalje, oni koji su na dijetama često su skloniji gledanju filmova s agresivnom tematikom, radije gledaju u lica s izrazom ljutnje, te radikalno reagiraju na poruku bilo koje vrste koja ima naređivački ili upravljački ton.

„Otisnuli smo se u ispitivanje toga je li provođenje samokontrole (u konzumiranju hrane) zaista može dovesti do širokog spektra ljutog ponašanja i posljedično do određenih preferencija čak i u situacijama kada su takva ponašanja popriličnu suptilna", The Daily Express citira Davida Gala sa Sveučilišta Northwestern i Wendy Liu sa Sveučilišta California.

„Istraživanja su pokazala da samokontrola ljude potiče na agresivno ponašanje prema drugima, a ljudi koji su na dijetama inače su poznati po tome što ih je lako iživcirati i što se lako razbjesne", kazali su stručnjaci. Ljudi koji, na primjer, odaberu jabuku umjesto čokolade, radije će gledati filmove s puno agresivnosti i osvetoljubivih tema. U drugom, odvojenom istraživanju sudionici koji su bili na dijeti imali su pozitivnija stajališta prema javno-političkim porukama koje su složene na način da ne manifestiraju agresivnost (na primjer, „Ako se ne povećaju fondovi za obuku policajaca čuvara, više kriminalaca će bježati iz zatvora."), što nije slučaj s porukama tužnog sadržaja.

tim, sudionici koji su jeli zdrave namirnice i izbjegavali nezdrave lakše su se iživcirali kad bi čuli, vidjeli ili dobili poruku naredbene prirode (poruke koje sadrže izraze poput 'morate', 'trebate', trebali biste' i tako dalje).

Detalji istraživanja objavljeni su u am