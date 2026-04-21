Digitalni euro kao jamac za jaku Europu

Da bude odmah na početku jasno: gotovina se ne bi trebala ukinuti. Ne radi se ni o tome da se platni promet u Njemačkoj ili u eurozoni drukčije organizira nego dosad. Već se radi o tome da bezgotovinsko plaćanje postaje sve omiljenije i za to je potrebno stvoriti nove mogućnosti.

Dosad su Amerikanci vodili na polju digitalnog plaćanja. Bilo da je riječ o PayPalu, Google Payu ili Apple Payu - iza tih imena stoje veliki burzovni američki koncerni. I Visa i Mastercard su ustvari američki ponuđači financijskih usluga.

Prema mišljenju Edgara Walka iz Metzler Asset Managementa bi to mogao postati problem. „Ako se u SAD-u promijeni politička klima, onda bismo mogli biti ucijenjeni," kaže on u razgovoru za njemački javni servis ARD. „To ne želimo. Moramo postati više neovisni."

Više središnjih banaka pokreće inicijative

Nekoliko središnjih banaka na svijetu već eksperimentira s digitalnim novcem. Na Bahamima ili u Nigeriji se njime već može plaćati.

U eurozoni još uvijek ne postoji digitalni pandan aktualnim novčanicama i kovanicama eura. Digitalni euro bi bio novac kojega također izdaje Europska središnja banka, dostupan za sve u eurozoni, povezan 1:1 s fizičkim eurom - ali samo u digitalnom obliku.

Digitalni novčanik

To se može zamisliti kao da korisnice i korisnici novac dobivaju u jednoj vrsti digitalnog novčanika. To je takozvani „Wallet" iliti e-novčanik. S tim novcem zatim možete platiti robe ili usluge u samo nekoliko sekundi, 24 sata na dan, na primjer putem pametnog telefona - i čak i onda kad nemate pristup internetu.

Chris-Oliver Schickentanz iz poduzeća za upravljanje imovinom Capitell AG opušteno gleda na činjenicu da u eurozoni još ne postoji takav digitalni novac. „U privatnom gospodarskom sektoru već danas postoji dosta mogućnosti na digitalan način dati predujam u eurima. Iskreno, za to mi ne treba jedna središnja banka koja mi nudi poseban, djelomično kompliciran e-novčanik."

Wero kao europska privatno-gospodarska inicijativa

Te privatno-gospodarske mogućnosti o kojima govori Schickentanz oslanjaju se na inicijative poput Wero-a. To je europski sustav plaćanja, iniciran i razvijen od strane „European Payments Initiative", saveza nekoliko europskih banaka i ponuđača financijskih usluga.

S Werom se novčani transferi mogu obaviti izravno s pametnog telefona. Za to nije potreban ni međunarodni broj bankovnog računa IBAN. Tu kao posrednik ne djeluje ni neka banka.

ESB i EU-parlament pospješuju digitalni euro

Europska središnja banka (ESB) sada sve više forsira uvođenje digitalne valute. Jer, pritisak je sve veći. „Mislim da je glavni argument taj što se od strane ESB-a smatra da se mora nešto učiniti protiv privatnih digitalnih platnih sredstava", kaže Jörg Krämer, glavni ekonom Commerzbanke.

„Upravo nakon iskustva s Donaldom Trumpom u Bijeloj kući ili s ruskim plinom želi se postati autonomnim i prije svega više suverenim", dodaje Sören Hettler iz DZ banke. „To je razumljivo i to bi jedan digitalni euro mogao i postići do određene mjere."

I Europska unija ubrzano priprema teren za digitalni euro. Predstavnici Europskog parlamenta i Vijeća EU-a pripremaju potreban zakonski okvir. 2029. bi se digitalni novac eurozone mogao i uvesti, pod uvjetom da se do tada u svim zemljama eurozone osiguraju odgovarajuće tehničke mogućnosti - i da se riješe otvorena pitanja oko zaštite podataka, dostupnosti i privatnosti.

„Moramo nešto učiniti"

Prema mišljenja Damiana Boeselagera, člana Europskog parlamenta, to ide u pravom smjeru. „Moramo nešto učiniti kako bismo ojačali europski suverenitet u platnom prometu", kaže on. „Bilo da je to digitalna valuta ili nešto drugo, o tome možemo raspravljati. Ali ja vjerujem da je uviđanje problema smislen korak."

Tobias Berg s frankfurtskog Goethe-Sveučilišta iznosi slične argumente. On je profesor za bankarstvo u House of Finance. Za njega je digitalni euro središnji instrument jačanja europskog suvereniteta. Platne transakcije bi se mogle organizirati efikasnije i povećati autonomija u financijskoj sektoru. Berg se zalaže za jedinstvene standarde „slično kao što to poznajemo po pitanju utičnica ili USB-C-a, a što onda mnogi mogu koristiti."

Korisnice i korisnici će u budućnosti imati mnoge mogućnosti izbora. Mogu platiti kreditnim ili EC-karticama, koristiti Wero ili digitalni novac središnje banke, kad se on bude i uveo. „Ne radi se o tome da se istisne privatna konkurencija, već da se digitalnim eurom privatnoj konkurenciji da sloboda poslovanja", kaže Berg. Time se ustvari stvaraju europske alternative u globalnom platnom prometu.