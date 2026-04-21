Otvoren jedinstveni shop-in-shop koncept u Splitu

U splitskom City Centru One je otvorena prva ikada Telemach x HONOR shop-in-shop poslovnica - koncept koji na jednom mjestu spaja vrhunske telekomunikacijske usluge i najnoviju tehnologiju. Naime, uz standardne usluge Telemach poslovnice, posjetitelji ovdje imaju jedinstvenu priliku isprobati kompletan portfelj naprednih HONOR uređaja i gadgeta.

Riječ je o potpuno novom iskustvu kupnje kakvo nijedan drugi telekom u Hrvatskoj, ali i Europi, trenutačno ne nudi. Korak je to naprijed u ponudi Telemacha čija je mobilna mreža nedavno proglašena najboljom i najbržom u Hrvatskoj i to prema analizi Ookle, globalnog autoriteta u mjerenjima performansi mreža.

„Moderni korisnici očekuju više od same usluge - žele jednostavnost, brzinu i pristup najnovijim tehnologijama na jednom mjestu. U Telemachu zato kontinuirano uvodimo inovacije koje nadilaze okvire tradicionalne telekom industrije i sustavno podižemo standarde korisničkog iskustva. Ova shop-in-shop poslovnica za nas nije samo novo prodajno mjesto, već vizija budućnosti korisničkog iskustva - otvorenija, interaktivnija i bliža njihovim stvarnim potrebama", izjavio je Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha.

U novoj poslovnici posjetitelji mogu vidjeti i isprobati cijeli portfelj HONOR uređaja, od pametnih telefona i nosivih gadgeta do inovativnih tehnoloških rješenja za kućanstvo koja pomiču granice svakodnevice. Upravo tamo premijerno je izložena i najnovija serija pametnih telefona HONOR 600 koju posjetitelji mogu testirati među prvima u Hrvatskoj.

„Ponosni smo na činjenicu da prvi u Europi donosimo koncept koji pomiče granice klasične kupnje i korisnicima omogućuje da tehnologiju dožive na potpuno drugačiji način. Vrhunski uređaji i inovativan pristup u srži su filozofije HONOR-a, a sigurni smo da će i posjetitelji uživati u otkrivanju svega što smo pripremili. Ovo nije samo prodajno mjesto - ovo je novo iskustvo tehnologije", izjavio je Hong Xiaoyang, GM menadžer kompanije Honor Technologies za Hrvatsku i Sloveniju.

Među inovativnim HONOR uređajima u novootvorenoj poslovnici moguće je isprobati pametni sat HONOR CHOICE Watch 2i koji donosi moderan izgled, visoku funkcionalnost i dugotrajnu bateriju u elegantnom kućištu; HONOR CHOICE WOF visokobrzinsko sušilo za kosu Pro koji je sinonim za lakoću i brzinu sušenja kose; HONOR prijenosni aparat za kavu koji replicira bogati okus kave ekstrakcijom u svega 40 sekundi - bilo u užurbanoj jutarnjoj rutini ili na otvorenom; snažan HONOR CHOICE prijenosni Bluetooth zvučnik Pro, otporan na prskanje vode i prašinu te prilagođen korištenju u različitim uvjetima; HONOR CHOICE Earbuds X8i s pametnim smanjenjem okolišne buke i dugotrajnom baterijom; HONOR Pad 10 s velikim zaslonom, snažnom baterijom i kućištem debljine svega 6,29 milimetara, te mnoge druge.

Povodom otvorenja ove inovativne poslovnice građani su imali priliku sudjelovati u zabavnom programu i družiti se s poznatim licima iz svijeta sporta - vaterpolskim reprezentativcima Markom Bijačem, Lorenom Fatovićem, Zvonimirom Butićem, Tonijem Radanom i Mislavom Ćurkovićem. Najhrabriji su se okušali u nagradnim izazovima i osvojili vrijedne HONOR pametne telefone iz najnovije serije, dok su svi posjetitelji mogli iskoristiti posebne Telemach ponude pripremljene ekskluzivno povodom otvorenja. Dinamična atmosfera i odaziv građana dodatno su potvrdile velik interes za ovakav inovativan koncept poslovnice.